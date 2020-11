Celebridades Maísa: saiba tudo o que rolou nos bastidores e presente que ganhou na despedida do SBT

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Apresentadora ganhou vestido que usava na infância emoldurado e agradeceu Silvio Santos Foto: Lourival Ribeiro/SBT Apresentadora ganhou vestido que usava na infância emoldurado e agradeceu Silvio Santos. (Foto: Lourival Ribeiro/SBT) Foto: Lourival Ribeiro/SBT

A última edição do Programa da Maisa foi exibida na tarde deste sábado (31). A atração chegou ao fim depois que a apresentadora Maisa, de 18 anos de idade, decidiu não renovar seu contrato com o SBT.

“Eu continuo da família SBT mesmo que sem contrato. Sei que vou viver coisas incríveis. Agradeço o público pela lealdade e obrigada, Silvio, por ser o patrão que todo mundo gostaria de ter. Silvio, você foi meu ‘paitrão'”, disse no encerramento da atração, homenageando Silvio Santos.

“O SBT sempre será minha casa”, afirmou Maísa, contando que seu encerramento contratual aconteceu de maneira amigável e estará no palco da emissora já no próximo sábado, 7 de novembro, comandando o Teleton, campanha solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). “Ao todo, fizemos 85 programas. Encerro minha trajetória com muita honra e emoção”, disse ela, que recebeu mensagens de personalidades como Fernanda Souza e Anitta.

Na atração, ela também teve depoimentos de Fábio Porchat, Eliana, Ludmilla e Joelma. “Foi um programa que me permitiu entrevistar estrelas internacionais como Katy Perry, Usain Bolt e Gaby Spanic”, disse Maísa, que não negou o desejo de trilhar uma carreira fora do Brasil. “Penso, lógico. A gente tem que pensar grande. Tenho vontade de ter uma carreira internacional”, afirmou.

Em sua despedida, Maísa enfrenta a “Cadeira da Verdade” e responde questões de Fernanda Paes Leme, Danilo Gentili, Hugo Gloss, Celso Portiolli, entre outros. A apresentadora lamentou uma ausência durante os quase dois anos de atração: “Fico triste que a Ivete Sangalo não tenha vindo, mas um dia ainda irei entrevistá-la”.

