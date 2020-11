Celebridades Lulu Santos cita preconceito em fotos com seu marido: “Comentários maldosos”

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O cantor revelou que a convivência ao lado do companheiro é prazerosa e que Clebson é muito fácil de lidar Foto: Divulgação O cantor revelou que a convivência ao lado do companheiro é prazerosa e que Clebson é muito fácil de lidar. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o cenário cultural ainda quase parado por conta da pandemia, Lulu Santos está com mais tempo ao lado do marido, Clebson Teixeira. Casados desde o ano passado, o casal só foi morar junto no meio da quarentena.

O cantor revelou que a convivência ao lado do companheiro é prazerosa e que Clebson é muito fácil de lidar. No entanto, o artista, de 67 anos, lembrou do preconceito ainda presente.

“Quando assumi meu relacionamento com o Clebson, fiquei preocupado. Pensei que a exposição pudesse atrapalhá-lo, mas ele é melhor do que eu imaginei e levou tudo numa boa”, conta. “No entanto, ainda hoje, qualquer foto que posto junto com ele recebe comentários maldosos. Mas não discuto com dogmas, não tenho paciência. Não há interlocução com pessoas que são preconceituosas, terraplanistas e negacionistas”, criticou.

Aos 28 anos, Clebson costumava intercalar entre a capital fluminense e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Agora, o analista de sistemas e Lulu vivem no apartamento do cantor na cidade do Rio de Janeiro.

“O Clebson é muito fácil de conviver. Estar passando a quarentena ao lado dele me ajuda muito. Mas, claro, antes dessa convivência extrema treinamos muito. Fui diversas vezes para Belo Horizonte, onde ele trabalhava, passar dias com ele. O saldo tem sido extremamente positivo”, conta Lulu.

“A coisa que mais admiro nele é o quanto gosta da complexidade das coisas. Ele é corajoso, adora processos e, apesar de jovem, já passou por um bocado na vida. Além de ser muito gentil e querer sempre me ajudar. Na pandemia, ele resolveu, por exemplo, passar as minhas finanças, a minha vida fiscal, toda a limpo. Uma trabalheira. Ele é muito colaborativo. Por outro lado, estou ensinando ele a gostar de cinema”, completa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades