Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

"Eu não sei o que meu pai tinha bebido no dia pra colocar o nome de um serial killer de filme em mim", disse o cantor

Vários pais espalhados pelo Brasil costumam escolher o nome dos filhos inspirados em alguma celebridade, jogador de futebol ou em alguns casos até filme de terror. Isso mesmo, foi o que aconteceu com o cantor Ferrugem.

Em conversa com Cissa Guimarães no programa “É de Casa”, o sambista contou que seus pais decidiram o seu nome por conta do serial killer Jason, famoso personagem dos filmes de terror.

“Eu não sei o que meu pai tinha bebido no dia pra colocar o nome de um serial killer de filme em mim. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Graças a Deus inventaram esse apelido de Ferrugem pra mim, e aí eu consegui me livrar um pouco do Jheison. Mas eu não sinto vergonha do meu nome, não. Sinto muito orgulho porque ele é diferente. Até nisso meu pai conseguiu ser original!”, contou.

Apesar do nome de batismo, o cantor disse que já até assina como Ferrugem: “Já assino coisas com esse nome”.

