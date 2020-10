Bem-Estar Maisena no cabelo: conheça os benefícios dessa máscara caseira

2 de outubro de 2020

A maisena possui diversas vitaminas e minerais, deixando os fios extremamente nutridos. (Foto: Reprodução)

Se você quer deixar suas madeixas mais sedosas sem gastar muito, uma ótima opção é apostar na maisena no cabelo. Conhecida também como amido de milho, ela é muito utilizada na culinária brasileira para fazer mingau ou trazer consistência a outras receitas. Além das mil e uma utilidades, tornou-se uma forte aliada dos cabeleireiros – já que hidrata, fortifica e até alisa as fibras capilares.

Muitas mulheres estão optando cada vez mais por receitinhas naturais e sem químicas que agridem os fios. Ao contrário do que se pensa, algumas dessas misturas populares há décadas têm eficácia garantida. É claro que outros cuidados com o corpo e cabelos são essenciais, mas esse ingrediente poderoso pode te dar uma mãozinha. Confira!

Para que usar maisena no cabelo?

A maisena possui diversas vitaminas e minerais, deixando os fios extremamente nutridos, com mais força e vitalidade. Existem várias formas de usá-la fora da cozinha… E o melhor de tudo é que pode ser aplicada em todos os tipos de cabelo.

Cabelo danificado

Esse ingrediente é ideal para quem está com as madeixas danificadas e ressecadas. No entanto, o amido de milho não tem poder suficiente para atuar sozinho no couro cabeludo. Por isso, lembre-se de misturá-lo com uma máscara de hidratação potente.

Combate a oleosidade

O método da maisena no cabelo também pode combater a oleosidade. Como um shampoo a seco, ela deve ser aplicada e espalhada por toda a raiz dos fios até desaparecer. Se ainda sobrar pó, basta tirar o excesso com um pente para se livrar de vez do aspecto oleoso.

Fim das pontas duplas

Se as pontas duplas forem o seu problema, não se preocupe! A maisena também pode ser incluída aos cosméticos que você já utiliza com essa função. Uma maneira econômica de potencializar o efeito, deixando os cabelos ainda mais bonitos.

Alisador natural

Caso você queira se livrar de vez de produtos químicos na hora de alisar o cabelo, invista na maisena. A técnica conhecida como “touca de gesso”, famosa na internet, também tira o frizz e evita a queda dos fios. Como ela hidrata de dentro para fora, não irá agredir as fibras capilares, pelo contrário.

Receita da máscara de hidratação

Agora que você já conhece os benefícios da maisena no cabelo, aprenda a fazer uma poderosa receita de hidratação!

Ingredientes: 1 colher de sopa rasa de maisena; 100 ml de água; 2 colheres de creme de hidratação para cabelo; 1 colher de chá de azeite de oliva.

Modo de preparo: Coloque o amido de milho na água e leve o líquido ao fogo, sempre mexendo até engrossar. Depois disso, deixe o mingau esfriar, acrescente a substância ao seu creme de hidratação e misture até ficar tudo homogêneo. Para terminar, adicione o azeite para potencializar ainda mais a nutrição dos fios.

