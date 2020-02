Dicas de O Sul MaltStore promove pré-Carnaval pelo quinto ano na Padre Chagas

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Os foliões serão esperados com muito chope, música boa e petiscos Foto: Divulgação Os foliões serão esperados com muito chope, música boa e petiscos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Está marcado para esta quinta-feira (13), mais uma prévia do carnaval na MaltStore da Padre Chagas, em Porto Alegre. A cervejaria que fica no número 339 da avenida mais charmosa da cidade abrirá as portas para a 5ª edição do Bloco de Carnaval MaltStronda.

A partir das 18h, haverá roda de samba com Filipe Melara e amigos. Os foliões serão esperados com muito chope, música boa e petiscos. O pré-Carnaval já é tradição no Moinhos de Vento sempre com a parceria da Cervejaria Irmãos Ferraro.

Serviço

Local; Rua Padre Chagas, 339

Hora; 18h

Atração; Filipe Melara e amigos

