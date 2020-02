Futebol Manchester City é banido por duas temporadas da Champions League

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

O Manchester City (ING) foi banido pelas próximas duas temporadas da Champions League por quebrar as regras do fair play financeiro da entidade. A equipe seguirá na disputa da atual edição do torneio.

A Uefa também anunciou que, além do banimento, o clube inglês terá de pagar uma multa de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 168 milhões). O órgão financeiro da entidade que comanda o futebol europeu alega que o City inflou falsamente suas receitas com patrocínios.

A pena ao clube acontece na esteira de publicação da revista alemã “Der Spiegel”, de novembro de 2018, que teve acesso a e-mails e documentos vazados que mostravam que o aporte financeiro ao Manchester City não vinha de seu patrocinador, a Etihad, mas sim do próprio Sheik Mansour bin Zayed, dono do clube.

