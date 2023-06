Futebol Manchester City e Inter de Milão se enfrentam na final da Champions League

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Decisão em Istambul é a segunda em três anos do time de Guardiola, que busca o título inédito contra a equipe italiana

Neste sábado (10) ocorre um jogo histórico: Manchester City e Inter de Milão se enfrentam na final da Liga dos Campeões da Europa de 2022-2023, em um duelo que vale título inédito para os ingleses e quebra de jejum para os italianos, que não o conquistam desde a campanha de 2009-2010. O jogo ocorre em Istambul, na Turquia.

Simone Inzaghi, técnico da Inter, já jogou o favoritismo para seu adversário, mas entra com força máxima em busca do tetracampeonato, com Lautaro Martínez, campeão do mundo pela Argentina, sendo um dos principais destaques.

Josep Guardiola, por sua vez, quer superar o “trauma” da perda da final em 2020-2021 e voltar a levantar o troféu que se acostumou a ganhar com o Barcelona. Para isso, conta com um elenco estrelado, com o candidato a melhor do mundo, Haaland, comandando o ataque.

Escalações

Manchester City: Ederson, Walker, Rúben Dias e Aké; Stones, Rodri, Bernardo Silva e Gündogan; De Bruyne, Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Internazionale de Milão: Onana, Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

