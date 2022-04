Futebol Manchester City empata com o Atlético de Madrid e avança na Champions

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

O City tenta conquistar pela primeira vez o troféu. (Foto: Reprodução/Twitter)

O Manchester City (Inglaterra) teve um desempenho disciplinado para garantir um empate em 0 a 0 contra o Atlético de Madrid (Espanha), nesta quarta-feira (13), e chegar às semifinais da Liga dos Campeões com o placar agregado de 1 a 0.

A tensão aumentou nos minutos finais, e o zagueiro do Atlético Felipe foi expulso ao receber um segundo cartão amarelo, antes de as equipes jogarem 12 minutos de acréscimo.

As brigas se espalharam entre os jogadores após a expulsão de Felipe por falta em Phil Foden e continuaram após o apito final, quando as equipes desceram o túnel com a polícia tendo que intervir para restaurar a calma.

Os campeões ingleses estiveram confortáveis na primeira etapa, quando Ilkay Gündogan acertou a trave na melhor oportunidade, mas não conseguiram outra boa chance de gol no restante do jogo.

O técnico do City, o espanhol Pep Guardiola, desafiou o Atlético a se afastar de sua habitual estratégia defensiva e, empurrados por seus torcedores no estádio Metropolitano, os espanhóis se esforçaram para jogar mais no ataque.

Os visitantes foram pacientes, desacelerando o ritmo do jogo e deixando o tempo passar, desagradando o técnico do Atlético, Diego Simeone, e seus torcedores.

“Não foi o nosso melhor jogo, com certeza”, disse Rodri, do City, a repórteres.

“Estávamos cansados no segundo tempo por causa do calendário, tivemos uma partida muito intensa no fim de semana com o Liverpool e ficamos sem pernas no final”, afirmou.

O City, que tenta conquistar pela primeira vez o troféu de maior prestígio do futebol europeu de clubes, enfrentará o 13 vezes campeão Real Madrid (Espanha) nas semifinais.

