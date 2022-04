Futebol Roger Machado foca em tática e estratégia no treino do Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2022

Equipe Tricolor está na reta final da preparação para enfrentar a Chapecoense. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A equipe Tricolor está na reta final da preparação para o próximo desafio, quando enfrentará a Chapecoense na sexta-feira (15), às 19h, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Por isso, o técnico Roger Machado organizou uma atividade bastante elaborada no treinamento da tarde de quarta-feira (13), no CT Luiz Carvalho.

Um exercício de toque de bola em velocidade foi aplicado pela equipe de preparação física, que obrigou os jogadores a executarem movimentos rápidos, simulando troca de passes em espaço reduzido. Logo depois, o técnico gremista separou a equipe em vários grupos.

Utilizando toda a marcação do gramado, um espaço mais centralizado foi demarcado para atuação concentrada no meio. Após troca de passes nesta área, com a proposta de envolvimento dos jogadores de ataque contra defesa, o objetivo era de finalização no gol, mas com a construção da jogada bastante sólida. Enquanto um grupo trabalhava nesta atividade, os outros jogadores fizeram um exercício no campo de aquecimento, mas depois se juntaram aos demais e também passaram a executar os enfrentamentos e a mesma dinâmica utilizada na área demarcada.

Na manhã desta quinta-feira, o time do Grêmio fará mais um treino, desta vez de forma fechada para imprensa; depois inicia a concentração para o jogo de sexta-feira, válido pela segunda rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

Atacante Elkeson

O mais novo reforço do Tricolor para temporada de 2022, o atacante Elkeson de Oliveira Cardoso, 32 anos, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (13), na sala de conferência do CT Luiz Carvalho, com as presenças do diretor de futebol, Sergio Vazques, e do executivo de futebol, Diego Cerri.

Elkeson vestiu a camisa 9 e concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Grêmio. “Estou muito feliz em vestir essa camisa. O torcedor pode ter tranquilidade que vou fazer meu melhor dentro de campo. Sou um cara muito profissional”, declarou.

