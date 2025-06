Esporte Manchester City goleia a Juventus por 5 a 2 e garante classificação como líder do grupo G do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Com a vitória, o City subiu aos 9 pontos e garantiu a primeira colocação da chave, deixando a Juve em segundo.

O Manchester City, da Inglaterra, é o único time com 100% de aproveitamento até aqui no Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (26), a equipe não deu chances para a Juventus, da Itália e goleou a rival por 5 a 2 no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Com o resultado, a equipe garantiu a liderança do Grupo G da competição com 9 pontos.

Os dois times chegaram à rodada com campanhas perfeitas e já classificados, mas a superioridade dos ingleses foi evidente desde o começo, e eles passaram por cima do rival, graças a gols de Doku, Kalulu (contra), Erling Haaland, Phil Foden e do brasileiro Savinho. Koopmeiners, em falha de Ederson, e Vlahovic, diminuíram para os italianos.

Com a vitória, o City subiu aos 9 pontos e garantiu a primeira colocação da chave, deixando a Juve em segundo. A equipe treinada por Pep Guardiola não deu chances para a Juventus e, logo aos 3, Bernardo Silva tentou de cabeça e Di Gregório, com os pés, salvou. Aos 9, Doku recebeu lindo passe de Ait-Nouri, deu um belo corte no zagueiro e bateu para fazer 1 a 0.

Os italianos ainda esboçaram uma reação. Dois minutos mais tarde, Ederson errou ao tentar sair jogando e mandou a bola nos pés de Koopmeiners, que empatou.

A igualdade não desanimou os ingleses, que seguiram em cima, e voltaram à frente em um gol contra. O brasileiro naturalizado português Matheus Nunes cruzou, o zagueiro Kalulu foi tentar afastar e mandou contra o próprio gol.

Na volta para a seguida etapa, o City seguiu bem superior, e marcou mais um. Haaland, que havia acabado de entrar, recebeu cruzamento de Matheus Nunes, errou na hora da finalização, mas mesmo assim fez. A Juventus quase diminuiu aos 21. Yildon tocou para Vlahovic, que saiu na cara de Ederson, e o goleiro brasileiro conseguiu salvar.

E quem não faz, toma. Haaland dominou bola com estilo e mandou para a área. Savinho tirou o goleiro e Phil Foden, com o gol aberto, fez o quarto.

Não demorou e Savinho marcou o seu. E foi um golaço. Após bate e rebate, o camisa 26 bateu colocado de fora da área e deixou Di Gregório parado.

Ainda deu tempo da Juventus diminuir um pouco. Aos 39, Yildiz encontrou lindo passe para Vlahovic, que dessa vez não desperdiçou, dando números finais ao confronto.

No outro jogo do grupo, o Al Ain virou sobre o Wydad Casablanca nesta quinta-feira (26) e encerrou sua participação com vitória por 2 a 1.

Os gols da equipe dos Emirados Árabes na virada em Washington foram marcados por Kodjo Fo Doh Laba e Alejandro Romero. Cassius Mailula havia aberto o placar para os marroquinos logo no início de partida. Com o resultado, o Al Ain terminou na terceira posição do grupo, e o Wydad foi o lanterna.

Mesmo com a vitória, o Al Ain encerrou sua participação com saldo negativo de 10 gols, após duas goleadas sofridas nas rodadas iniciais: 5 a 0 para a Juve e 6 a 0 contra o City.

O Wydad deu mais trabalho aos europeus, apesar de ter perdido ao Al Ain: 2 a 0 contra os ingleses, 4 a 1 para os italianos.

