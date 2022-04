Esporte Manchester City vence Brighton e volta a ser líder do Inglês

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 77 pontos.

Jogando em casa, o Manchester City dominou a partida desde o início e não deu chances para o Brighton, que apenas se defendeu e tentou evitar o gol. O time de Pep Guardiola teve boas chances, especialmente com Bernardo Silva e Mahrez, mas não conseguiram balançar as redes do goleiro Sánchez. O time de Guardiola venceu, nesta quarta-feira (20), por 3 a 0.

O primeiro tempo foi praticamente um treino de ataque contra defesa para os Cityzens, que finalizaram sete vezes contra nenhuma do adversário nos 45 minutos iniciais. Na volta do intervalo, o cenário também se repetiu, com muita pressão azul no Etihad Stadium.

A pressão do Manchester City surgiu efeito antes dos dez minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, De Bruyne escapou da falta, entregou a bola para Mahrez dentro da área e o argelino bateu com desvio na marcação para balançar as redes do Brighton.

O Manchester City não ficou satisfeito com o 1 a 0 e seguiu pressionando o Brighton. O segundo gol do time de Guardiola saiu aos 20 minutos, com Phil Foden. Em escanteio curto, Mahrez entregou e o jovem da camisa 47 chutou de fora da área para marcar, também contando com desvio.

Com a vitória garantida, o Manchester City continuou marcando em cima e marcou o terceiro aproveitando erro da marcação do Brighton. O goleiro Sánchez saiu jogando, mas Zinchenko se antecipou, entregou para De Bruyne e o belga tocou de primeira para Bernardo Silva. O português bateu com categoria e fez o gol que selou o triunfo.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 77 pontos e recuperou a primeira colocação, que o Liverpool havia tomado ao vencer o Manchester United na última terça-feira. O Brighton, por sua vez, está na décima posição, com 40 pontos conquistados.

