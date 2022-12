Notícias Manifestação contrária à posse será barrada na região central de Brasília

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Espaço destinado às manifestações contrária será longe do centro. (Foto: Reprodução)

O governo do Distrito Federal anunciou que, por questão de segurança, o acesso à Praça dos Três Poderes, em Brasília, ficará limitado a 30 mil pessoas neste domingo, dia 1.º de janeiro, durante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o horário-limite para chegar ao local será às 12h30.

O secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou, ainda, que “não será permitida manifestação política, contrária à posse, na área central de Brasília”. Segundo ele, para evitar conflitos ou confrontos, uma área longe do centro será destinada a manifestantes que se opõem ao novo presidente.

De acordo com Danilo, carros de som não previstos para a posse também não serão permitidos. “Haverá controle rigoroso de trânsito no dia da posse”, afirmou o secretário. Ele disse, ainda, que o governo do Distrito Federal estará atento a todas as movimentações na cidade e que as equipes de segurança estão comprometidas a garantir a ordem.

Danilo afirmou que já foram realizadas mais de 50 reuniões para tratar de “diversas frentes relacionadas à segurança”. De acordo com o secretário, haverá mais de 40 delegações de outros países e o festival a ser realizado na Esplanada dos Ministérios tem público estimado de 300 mil pessoas – fatores que também demandarão atenção. “A estrutura de segurança da posse é complexa e exige coordenação de todos”, disse Danilo.

Segundo mapeamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da vinda de apoiadores do novo presidente, há movimentação de caravanas bolsonaristas em direção ao DF para o dia da posse.

“A gente tem célula de inteligência que possui membros das diversas agências e não será permitido manifestação política contrária”, explicou.

Integração

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, disse que o governo local atua em parceria com a equipe de transição de Lula. “Contamos que vai ocorrer tudo bem e estamos preparados para qualquer fato que venha a ocorrer”, afirmou.

O superintendente regional da Polícia Federal em Brasília em exercício, Marlon Cajado, disse que a corporação ficará “mais voltada à proteção das autoridades” na posse. Serão cerca de mil agentes no esquema de segurança.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, Robson Cândido, acrescentou que a corporação terá 300 policiais em atividade no dia da posse. O comandante da Polícia Militar local, Fábio Augusto, também destacou que todo o efetivo será empregado no dia.

O Corpo de Bombeiros também destacou estar preparado para eventuais ocorrências.

