Em Washington, houve uma marcha em direção ao Capitólio e, após às 23h, alguns manifestantes também se recusaram a voltar para casa. Mais de 400 pessoas foram detidas.

Em Nova York, um grande número de manifestantes desrespeitou a determinação para que deixassem as ruas às 20h, no horário local. Vários foram presos. Por volta das 23h, um policial que fazia patrulha no bairro do Brooklyn sofreu uma emboscada e foi ferido com uma faca no pescoço. O agressor foi baleado e outros dois policiais ficaram feridos na ocorrência.