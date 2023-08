Política Manifesto defende eleição direta para a presidência da OAB nacional

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, a cúpula da entidade é eleita pelos conselheiros federais a cada três anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um grupo de 160 advogados que presidem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Estado de São Paulo divulgou manifesto por eleições diretas para a presidência da OAB nacional. Atualmente, a cúpula da entidade – presidente e Conselho Federal – é eleita pelos conselheiros federais a cada três anos.

“Nos 35 anos da Constituição Cidadã, queremos que todos os advogados e advogadas conquistemos, finalmente, o direito fundamental à escolha de nossa representação nacional”, defende o documento. A presidente da seccional estadual é a advogada Patrícia Vanzolini, que levantou, ao longo de sua campanha à chefia da unidade, a bandeira das eleições diretas para a presidência da OAB nacional.

O advogado Gustavo Ungaro é um dos líderes do movimento. Ele preside a subseção de Jundiaí. Foi ouvidor-geral do Estado (2015-2018) e corregedor-geral do Estado (20112015). Também exerceu o cargo de controlador-geral do município de São Paulo (20182020). “Buscamos fortalecer e democratizar a OAB”, disse.

Os signatários do manifesto equivalem a mais da metade dos 251 presidentes de subseções da Ordem. Os advogados ponderam que a “fidelidade ao juramento” da classe e o “compromisso com o estado democrático” impulsionam maior “participação, abertura, transparência e mudança” na OAB.

Modelo

De acordo com a OAB nacional, o sistema eleitoral da organização segue um modelo colegiado ou congressual, tal qual as eleições dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A eleição da diretoria da OAB não é indireta e sim congressual”, afirmou Erinaldo Dantas, presidente da OAB do Ceará e coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais da instituição. “A OAB é uma das entidades da sociedade civil de maior credibilidade e a voz constitucional do cidadão”, disse Dantas.

De acordo com ele, advogadas e advogados de cada Estado e do Distrito Federal escolhem, pelo voto direto, seus representantes no Conselho Federal. Depois, esses 81 conselheiros e conselheiras federais elegem a diretoria responsável por conduzir o Conselho Federal.

O modelo, disse a OAB nacional, respeita os valores da Constituição Federal e tem as mesmas vantagens das demais instituições da República e da democracia, como assegurar o equilíbrio federativo e impedir a imposição de medidas por parte de um único Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/manifesto-defende-eleicao-direta-para-a-presidencia-da-oab-nacional/

Manifesto defende eleição direta para a presidência da OAB nacional

2023-08-17