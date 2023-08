Política Bolsonaro entra com queixa-crime por calúnia e difamação contra hacker

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Defesa de ex-presidente se reúne para decidir medidas jurídicas contra Walter Delgatti Netto. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu impetrar uma queixa-crime contra o hacker Walter Delgatti Neto, após o depoimento em que ele acusou o ex-chefe do Executivo de lhe oferecer um indulto para que invadisse as urnas eletrônicas. A informação foi divulgada pelo advogado Fabio Wajngarten, que representa o ex-chefe do Executivo. A defesa atribui ao hacker supostos crimes contra a honra.

Delgatti já havia implicado o ex-chefe do Executivo em depoimento prestado em junho à Polícia Federal – o qual levou à deflagração da Operação 3FA, sobre a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e a inserção de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, o hacker narrou ter se encontrado com Bolsonaro no Palácio do Alvorada e que o então presidente teria perguntado se ‘munido do código fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica’. “Mas isso não foi adiante, pois o acesso que foi dado pelo TSE foi apenas na sede do Tribunal”, declarou.

CPMI

Na sessão dessa quinta-feira (17) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, Delgatti Netto afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria sido grampeado. Segundo ele, em uma reunião com Bolsonaro, em 2022, ouviu que o governo já tinha conseguido grampear o magistrado e pediu que ele assumisse a autoria do crime.

“Segundo ele (Bolsonaro), eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo”, disse Delgatti. “Eu era o hacker da Lava-Jato, né. Então, seria difícil a esquerda questionar essa autoria, porque lá atrás eu teria assumido a ‘Vaza-Jato’, que eu fui, e eles apoiaram. Então, a ideia seria um garoto da esquerda assumir esse grampo.”

Delgatti Netto relatou ter encontrado com o ex-presidente durante um café da manhã, em agosto do ano passado, em que ele o questionou sobre a possibilidade de invadir as urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o hacker, Bolsonaro teria dito “eu preciso que você vá até o ministério da Defesa e converse com os técnicos”.

