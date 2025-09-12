Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025
O treino no CT Luiz Carvalho contou com retorno de jogadores em recuperação física, ampliando as opções de Mano Menezes para o confronto contra o Mirassol.Foto: Angelo Píeretti/Grêmio
O Grêmio encerrou sua preparação para enfrentar o Mirassol, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, com treino fechado no CT Luiz Carvalho. O técnico Mano Menezes comandou atividades táticas e técnicas, buscando corrigir posicionamentos e afinar a estratégia para o confronto.
Após uma sequência de resultados irregulares, o Tricolor busca reencontrar o bom futebol e se consolidar entre os primeiros colocados da tabela. Mano tem trabalhado intensamente com o grupo, especialmente no setor defensivo, que sofreu com desfalques nas últimas rodadas.
O treino contou com a presença de jogadores que estavam em recuperação física, aumentando as opções para o técnico. A expectativa é de que alguns nomes retornem ao time titular, fortalecendo o elenco para o duelo decisivo.
Detalhes da Partida
Grêmio x Mirassol
Data: Sábado, 14 de setembro
Local: Arena do Grêmio
Horário: 18h30