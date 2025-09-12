Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Mano Menezes ajusta os últimos detalhes para o duelo contra o Mirassol

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

O treino no CT Luiz Carvalho contou com retorno de jogadores em recuperação física, ampliando as opções de Mano Menezes para o confronto contra o Mirassol.

Foto: Angelo Píeretti/Grêmio
O treino no CT Luiz Carvalho contou com retorno de jogadores em recuperação física, ampliando as opções de Mano Menezes para o confronto contra o Mirassol. (Foto: Angelo Pierette/Grêmio)

O Grêmio encerrou sua preparação para enfrentar o Mirassol, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, com treino fechado no CT Luiz Carvalho. O técnico Mano Menezes comandou atividades táticas e técnicas, buscando corrigir posicionamentos e afinar a estratégia para o confronto.

Após uma sequência de resultados irregulares, o Tricolor busca reencontrar o bom futebol e se consolidar entre os primeiros colocados da tabela. Mano tem trabalhado intensamente com o grupo, especialmente no setor defensivo, que sofreu com desfalques nas últimas rodadas.

O treino contou com a presença de jogadores que estavam em recuperação física, aumentando as opções para o técnico. A expectativa é de que alguns nomes retornem ao time titular, fortalecendo o elenco para o duelo decisivo.

Detalhes da Partida

Grêmio x Mirassol

Data: Sábado, 14 de setembro

Local: Arena do Grêmio

Horário: 18h30

 

