Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Prefeitura entrega projeto do novo plano diretor à Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

"O Plano Diretor não se reduz às discussões sobre altura de prédios ou regimes urbanísticos", disse Sebastião Melo.

Foto: Alex Rocha/PMPA
"O Plano Diretor não se reduz às discussões sobre altura de prédios ou regimes urbanísticos", disse Sebastião Melo. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre protocolou nesta sexta-feira (12) na Câmara Municipal o projeto de lei que institui o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (PDDS) e a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). O documento será analisado pelos vereadores antes de eventual aprovação.

A proposta é resultado de um processo que começou em 2019 e envolveu atividades como reuniões, conferências, seminários e oficinas temáticas, além de uma audiência pública realizada em 9 de agosto deste ano. Ao longo do período, foram recebidas 346 contribuições da sociedade civil, sendo 185 consideradas pertinentes. Desse total, 124 foram incorporadas integral ou parcialmente pela Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.

Entre as mudanças contempladas estão a criação de uma Região de Planejamento exclusiva para o Extremo Sul, o detalhamento de critérios técnicos para áreas de risco e vulnerabilidade ambiental e ajustes no zoneamento de bairros como Hípica e Aberta dos Morros. Também foram incluídas medidas voltadas para retrofit de edificações, resiliência climática e valorização dos Caminhos Rurais como componente cultural e produtivo da cidade.

Segundo a prefeitura, o objetivo do novo Plano Diretor é estabelecer diretrizes de ordenamento urbano para os próximos anos, com foco em adaptação às mudanças climáticas, mobilidade urbana, qualificação de espaços públicos e redução de desigualdades no acesso à moradia e aos serviços. O texto também prevê medidas para aproximar a cidade da meta de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa.

Uma plataforma digital lançada em julho permite a consulta, por endereço, das regras construtivas propostas no projeto. O site já ultrapassou mil acessos, de acordo com informações do Executivo municipal.

O Plano Diretor é considerado o principal instrumento de planejamento urbano da capital e deve orientar o crescimento ordenado da cidade em aspectos como uso do solo, transporte, infraestrutura e desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Mano Menezes ajusta os últimos detalhes para o duelo contra o Mirassol
https://www.osul.com.br/prefeitura-entrega-projeto-do-novo-plano-diretor-a-camara-de-vereadores-de-porto-alegre/ Prefeitura entrega projeto do novo plano diretor à Câmara de Vereadores de Porto Alegre 2025-09-12
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Mano Menezes ajusta os últimos detalhes para o duelo contra o Mirassol
Política Carlos Bolsonaro ironiza Mauro Cid após condenação no Supremo: “Parabéns”
Esporte João Fonseca encara Tsitsipas e tenta quebrar escrita em Atenas
Esporte Mundial de vôlei masculino 2025: a jornada do Brasil rumo ao tetra
Porto Alegre Eventos alteram trânsito neste final de semana em Porto Alegre
Grêmio Grêmio celebra 122 anos com novo uniforme inspirado no Pampa Gaúcho
Porto Alegre Centro Histórico será palco da 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre
Grêmio Em clima de festa, a Arena estará lotada para celebrar a reestreia de Arthur
Inter Joias do Inter ganham espaço com reformulação ofensiva
Últimas Tyler Robinson: quem é o acusado de assassinar Charlie Kirk, influenciador conservador
Pode te interessar

Porto Alegre Eventos alteram trânsito neste final de semana em Porto Alegre

Porto Alegre Centro Histórico será palco da 1ª Oktoberfest oficial de Porto Alegre

Polícia Presos criminosos que ameaçavam e extorquiam ex-clientes de tele-entrega de drogas em Porto Alegre

Porto Alegre Projeto de pesquisa amplia acervo sobre história da cultura negra em Porto Alegre