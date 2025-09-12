Sexta-feira, 12 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025
Além de reduzir custos, o Internacional valorizou jogadores como Aguirre e Anthoni, que renovaram contrato com reajuste salarial.Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Em meio a uma temporada de ajustes e reestruturação, o Internacional promoveu uma série de saídas que resultaram em uma economia significativa: cerca de R$ 2,6 milhões por mês em salários e direitos de imagem. A folha do elenco principal caiu de R$ 14,5 milhões para R$ 11,9 milhões, segundo cálculos internos do clube.
Ao todo, 11 jogadores deixaram o Beira-Rio, entre vendas, rescisões e empréstimos. Os principais nomes incluem:
Enner Valencia – negociado com o Pachuca (México)
Wesley – vendido ao Al-Rayyan (Catar)
Fernando – rescindiu após lesão
Rogel – retornou ao Hertha Berlin
Lucca – voltou ao Ceará
Outros atletas como Nathan, Kaíque Rocha, Ramon, Diego Rosa, Henrique Menke e Gabriel Carvalho também deixaram o grupo, aliviando a folha e abrindo espaço para novas estratégias.
Com apenas três contratações até o momento, Alan Benítez (lateral-direito), Richard e Alan Rodríguez (volantes), o clube aposta na base e na valorização interna. Jovens como Braian Aguirre e Anthoni tiveram seus contratos renovados com reajuste salarial, sinalizando confiança no futuro.