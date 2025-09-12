Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Grêmio Rivaldo sobre Willian no Grêmio: “Não dá para esperar, é hora de mostrar serviço”

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

Pentacampeão mundial, Rivaldo elogiou a experiência de Willian e destacou que jogadores acima dos 35 anos ainda podem ser decisivos no futebol brasileiro.

Foto: Divulgação
Pentacampeão mundial, Rivaldo elogiou a experiência de Willian e destacou que jogadores acima dos 35 anos ainda podem ser decisivos no futebol brasileiro. (Foto: Divulgação)

A contratação de Willian pelo Grêmio, aos 37 anos, movimentou os bastidores do futebol brasileiro e gerou opiniões de peso, entre elas, a do pentacampeão Rivaldo. Em entrevista, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira destacou que, apesar da idade avançada, o atacante ainda pode ser decisivo no elenco tricolor.

“Ele é muito experiente e tem qualidade. Claro que não dá para esperar o mesmo ritmo de antes, mas ainda pode render bastante. Hoje temos exemplos de jogadores em alto nível perto dos 40”, afirmou Rivaldo.

Rivaldo também comentou sobre o momento delicado que muitos jogadores vivem às vésperas da convocação para a Copa do Mundo. Com menos de 10 jogos até a lista final, o ex-jogador ressaltou a importância de se dedicar ao clube sem deixar que o medo de lesões atrapalhe o desempenho.

“Todo jogador sonha com a Copa. Ele tem que dar o máximo no clube, porque são poucos jogos até a convocação final. Claro que existe o cuidado de não se machucar, mas não dá para jogar com medo”, ponderou.

Willian foi apresentado oficialmente no dia 9 de setembro, mas não estará em campo na partida contra o Mirassol neste sábado (13). A estreia está prevista para o clássico Gre-Nal, no dia 21, no Beira-Rio. A cautela faz parte da estratégia do Grêmio, que tem adotado esse cuidado com outros reforços recentes, como Arthur, Balbuena e Carlos Vinícius.

Inter enxuga folha salarial e economiza R$ 2,6 milhões
