Esporte Mano Menezes deixa o cargo de técnico do Corinthians

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Através do perfil do Instagram, o agora ex-comandante alvinegro cutucou a atual diretoria do Timão no início de sua fala. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Através do perfil do Instagram, o agora ex-comandante alvinegro cutucou a atual diretoria do Timão no início de sua fala. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Corinthians oficializou a saída do técnico Mano Menezes nessa segunda-feira (5). Após início ruim no Paulistão 2024, com uma vitória em cinco jogos, a diretoria alvinegra optou pela demissão.

O Timão começou a discutir as possibilidades de substitutos e já tem um “plano A” para assumir a função. O técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo, é um dos cogitados para o cargo.

O treinador tinha contrato até dezembro de 2025 e foi contratado ainda pela gestão antiga do Timão, quando era presidido por Duílio Monteiro Alves. A multa rescisória do profissional consiste no pagamento dos salários equivalentes até o fim do vínculo. O atual mandatário alvinegro, Augusto Melo, chegou a despistar sobre a possibilidade de demissão.

“Ninguém está preocupado com multa, estamos preocupados com o trabalho. O Mano é o treinador do Corinthians até 2025, contrato feito. Vou estar estruturando para ele ter uma melhor condição de trabalho. Tenho minha responsabilidade como presidente. Se ele está pedindo algumas peças para poder encaixar, minha obrigação é trabalhar para isso”, disse.

Através do perfil do Instagram, o agora ex-comandante alvinegro cutucou a atual diretoria do Timão no início de sua fala.

“A nova direção do Corinthiana, 33 dias após assumir o clube, decidiu pela interrupção do nosso trabalho. Agradeço ao torcedor corinthiano que sempre foi muito carinhoso e respeitoso comigo e com a minha equipe. E também a todos os profissionais que estiveram comigo nesses 5 meses de trabalho. Sempre em frente! Abraços”, escreveu Mano.

Mano Menezes completou sua terceira passagem pelo Corinthians. Contratado na reta final de 2023, ele teve 20 partidas, seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, sendo 38% de aproveitamento.

Bastidores

Segundo as fontes, o elenco corintiano estava “fechado” com Mano, entendendo que os recentes resultados ruins, como as quatro derrotas seguidas no Paulistão, fazem parte da reformulação vivida no Parque São Jorge, com muitas mudanças de nomes da temporada passada para a atual.

Os atletas e funcionários ouvidos salientaram que o plantel não queria a saída do comandante neste momento, entendendo que a demissão pode tumultuar ainda mais o ambiente e piorar uma situação que já é ruim, com o Corinthians ocupando lugar na zona do rebaixamento do Estadual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/mano-menezes-deixa-o-cargo-de-tecnico-do-corinthians/

Mano Menezes deixa o cargo de técnico do Corinthians

2024-02-05