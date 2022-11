Esporte Mano Menezes? Dorival Júnior? CBF nega rumores sobre sucessor de Tite na Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Em entrevista à Rádio Grenal, Francisco Noveletto, vice-presidente da CBF comentou sobre a possibilidade de Dorival Júnior ser o novo técnico. Foto: Rd.Grenal/Divulgação Em entrevista à Rádio Grenal, Francisco Noveletto, vice-presidente da CBF comentou sobre a possibilidade de Dorival Júnior ser o novo técnico. (Foto: Rd.Grenal/Divulgação) Foto: Rd.Grenal/Divulgação

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, soltou nesta quinta-feira (17) uma nota oficial se posicionando sobre os rumores sobre a sucessão de Tite no comando da Seleção Brasileira.

Tite, que prepara a Seleção para a Copa do Mundo do Catar, já comunicou a entidade que deixará o cargo após a disputa do Mundial, sendo campeão ou não.

Nos últimos dias, já durante a preparação para a Copa do Mundo, algumas notícias sobre o futuro técnico da Seleção surgiram, o que fez o presidente da CBF se manifestar. “Essa questão só será tratada em janeiro”, falou Ednaldo.

Durante live do Cartola nesta semana, o comentarista Caio Ribeiro, da TV Globo, informou que a CBF já teria acertado com Mano Menezes, técnico do Inter. A entidade, Mano e o Colorado negaram.

Em entrevista à Rádio Grenal nesta quinta-feira, Francisco Noveletto, vice-presidente da CBF comentou sobre a possibilidade de Dorival Júnior, do Flamengo, ser o alvo para o lugar de Tite. No mesmo papo, o vice contou que há três anos um dirigente foi sondar Guardiola, do Manchester City.

Mas, nesse caso, o alto valor dos salários (24 milhões de euros por ano) assustou.

“Estou falando pelo Chico Novelletto, não pela CBF. Há uns três anos atrás, teve um vice-presidente, um colega meu que foi vice da seleção, que chegou a ter um contato com o Guardiola. A resposta do empresário foi “Tudo bem, quem não gostaria de treinar a seleção brasileira? Ele aceita”. Agora, (ele) ganha 24 milhões de euros (por ano, na época; cerca de 135 milhões de reais na cotação atual). A pessoa que foi atrás dessa informação, como uma possibilidade de quando o Tite sair, quase infartou. De 24, dá 2 milhões de euros (por mês). Ele não viria por 24, tem que dar um plus. Para deixar o país, a Inglaterra, onde ele está, vai pedir 30. Se fez contas e não tem como”, disse Noveletto.

Nota CBF

“O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que, desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Rodrigues afirma que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar.

O presidente reitera que a entidade está focada 100% na conquista do hexacampeonato, sob o comando do técnico Tite.

‘Qualquer notícia em contrário é mentira. Não sei o intuito de fazer isso. Essa questão só será tratada em janeiro’, afirma o presidente da CBF.”

