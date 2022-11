Mundo Lula se encontra com secretário-geral da ONU e autoridades europeias

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Encontro com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, foi um dos últimos compromissos realizados por Lula durante a COP-27 Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Encontro com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, foi um dos últimos compromissos realizados por Lula durante a participação na COP-27. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu nesta quinta-feira (17) com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Em uma publicação nas redes sociais, a equipe de Lula escreveu que “o Brasil está voltando a ter um diálogo positivo e construtivo com o mundo”. Os temas tratados no encontro, no entanto, não foram informados até o momento.

No primeiro discurso na COP-27, Lula afirmou que pediria a Guterres que um dos estados da Amazônia sediasse uma nova edição da conferência sobre o clima, em 2025.

“Nós vamos falar com o secretário-geral da ONU [António Guterres] e pedir para que a COP de 2025 seja feita no Brasil e, no Brasil, seja feita na Amazônia. E, na Amazônia, tem dois estados aptos a receber qualquer conferência internacional, que é o estado do Amazonas e o estado do Pará.”

Fim da COP 27

O encontro foi um dos últimos compromissos realizados por Lula durante a participação na COP-27, evento que reúne representantes de vários países para debater as mudanças climáticas e negociar acordos na área ambiental. Além da reunião com António Guterres, Lula se encontrou com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e com o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide.

A equipe do presidente eleito ainda não confirmou quando ele deixará o Egito rumo a Portugal. Ele deve se reunir nesta sexta-feira (18) com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro português, António Costa.

