Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Johnny e Carlos de Pena serão os protetores da defesa do Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter Johnny e Carlos de Pena serão os protetores da defesa do Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A estreia do Inter no Campeonato Gaúcho não deve apresentar novidades em sua escalação. O time-base será muito parecido com o que finalizou o Campeonato Brasileiro na segunda colocação. A aposta da vez será a dupla de volantes Johnny e De Pena.

Com a qualidade técnica do norte-americano, Mano Menezes manterá o esquema 4-2-3-1, mas com a formatação repaginada. No momento que o jogador tiver com a bola, terá liberdade para subir e se aproximar da grande área.

Já De Pena, no novo modelo de esquema, ajudará na construção. O camisa 14 será um dos organizadores na fase ofensiva e o responsável por fazer as cobranças de bola parada.

O grupo de Mano Menezes terá mais três treinamentos antes do estreia no Gauchão, contra o Juventude, sábado (21), no Beira-Rio.

