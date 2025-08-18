Grêmio Mano Menezes respira aliviado após a vitória do Grêmio e desabafa sobre críticas e pressão no Brasileirão

Durante a coletiva, Mano também abordou a emboscada sofrida pela delegação gremista no embarque para Belo Horizonte Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Depois de dias turbulentos e sob intensa pressão, Mano Menezes reencontrou o alívio no comando do Grêmio. A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, de virada, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe não apenas três pontos, mas também um momento de reconexão com a torcida e de desabafo contra os excessos da crítica.

A tensão atingiu seu ápice após a derrota por 1 a 0 para o lanterna Sport, no dia 10, em plena Arena do Grêmio. O revés pela 19ª rodada do Brasileirão fez com que o cargo de Mano Menezes balançasse. O próprio treinador admitiu que “tudo tem limite”, deixando no ar a possibilidade de uma saída em caso de novo fracasso.

Com a virada sobre o Atlético-MG, Mano fez questão de dedicar o resultado aos torcedores que estiveram presentes na derrota anterior: “Dedico essa vitória hoje aqui àquelas 40 mil pessoas que foram domingo lá, de noite, com frio, e que nós não conseguimos entregar um jogo para deixá-las felizes. Esse jogo é, também, para eles, que são a parte mais importante do nosso trabalho.”

O técnico reconheceu a falha da equipe diante do Sport e valorizou o papel da torcida como alma do clube: “Não existe trabalho sem o torcedor que vai ao estádio, que leva seus filhos, que torce, que ajuda e que ajudou muito no jogo. Nós que não fomos competentes para transformar o jogo em algo melhor.”

Durante a coletiva, Mano também abordou a emboscada sofrida pela delegação gremista no embarque para Belo Horizonte, no sábado (17). Sem citar nomes, o treinador criticou o papel de parte da imprensa:

“O que a gente não pode confundir, e que eu acho que não merece respeito nenhum, é o tipo de crítica de alguns hoje, muito comum dentro do futebol atual. O desrespeito, a incitação à violência… porque depois, quando acontece o que aconteceu lá, aí ninguém é responsável.”

“A vitória não é para essas pessoas, é para as pessoas de bem, que trabalham com honestidade, para os torcedores que vão no estádio, os gremistas.”

