Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Inter Roger Machado explica uso de reservas e projeta virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Com titulares poupados, Inter sofre revés no Brasileirão, mas Roger aposta na força do Beira-Rio para reverter a vantagem do Flamengo na Libertadores

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Com titulares poupados, Inter sofre revés no Brasileirão, mas Roger aposta na força do Beira-Rio para reverter a vantagem do Flamengo na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (17), com um time praticamente todo reserva — apenas Aguirre esteve em campo — o técnico do Inter, Roger Machado, justificou a estratégia e projetou o reencontro com o Rubro-Negro pela Libertadores. Em coletiva após o jogo, o treinador destacou a confiança na torcida e na capacidade de reverter o placar adverso.

Roger iniciou a entrevista abordando a decisão de escalar uma equipe alternativa no Brasileirão: “O risco a gente sempre calcula. Só não conseguimos ter a precisão do cálculo. A ideia era colocar uma equipe alternativa pensando no jogo de quarta [pela Libertadores]. Não vi fragilidade ao ponto que pudesse desenhar o resultado do jogo”, avaliou.

Questionado sobre o impacto da derrota no ânimo do grupo, o técnico foi direto: “Claro que o resultado em casa sempre acaba deixando os jogadores mais decepcionados. Mas, tendo vivido resultados semelhantes, como contra o Nacional no Uruguai, isso nos deu alternativas diferentes para o jogo na Libertadores.”

Roger reforçou a importância da torcida e convocou os colorados para o duelo decisivo: “Nosso torcedor foi muito confiante no final de jogo, pensando na decisão de quarta. Embora vindo de um cenário de derrota, tenho certeza de que vamos mobilizar tudo que puder para desfazer essa vantagem que o Flamengo tem.”

“A gente acredita no ambiente que o torcedor vai criar na quarta para a decisão, acreditando na reversão. A torcida sempre esteve ao lado do clube em diferentes momentos. E isso vai ser um elemento importante nessa virada.”

Após perder por 1 a 0 no Maracanã, o Internacional precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Libertadores. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Empate ou vitória do Flamengo garante a vaga ao time comandado por Filipe Luís.

Depois da decisão continental, o Colorado volta a campo pelo Brasileirão no sábado (23), às 18h30min, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Para esse confronto, Roger não contará com Valencia e Vitinho, suspensos por acúmulo de cartões amarelos.

