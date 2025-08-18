Segunda-feira, 18 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Protesto no Beira-Rio: jogadores do Inter são cercados após a derrota para o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Alan Rodríguez foi o único aplaudido no protesto após a derrota

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Alan Rodríguez foi o único aplaudido no protesto colorado após a derrota. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite deste domingo (17), pelo Brasileirão, um grupo de cerca de 20 torcedores do Inter realizou um protesto no estacionamento do Beira-Rio, em Porto Alegre. Os jogadores foram cercados enquanto deixavam o estádio, e alguns tiveram seus carros bloqueados e foram pressionados pelos manifestantes..

O ato ocorreu na passarela que conecta o vestiário ao estacionamento, por onde os atletas costumam sair de carro. Os torcedores cobraram o elenco pelas derrotas consecutivas para o Flamengo — uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela ida das oitavas de final da Libertadores, na última quarta-feira (13).

Apesar do clima tenso, o uruguaio Alan Rodríguez, recém-contratado, foi o único poupado. O meio campista, camisa 14, chegou a ser aplaudido pelos torcedores.

Em determinado momento, os torcedores cercaram os veículos dos jogadores. Mesmo nomes como Sergio Rochet e Bernabei, que vinham sendo destaques recentes, foram alvo de críticas. Rochet foi cobrado por não ter atuado na partida, enquanto Bernabei foi questionado por falhas na marcação.

O protesto contrastou com o clima nas arquibancadas do Beira-Rio e do Maracanã, onde a torcida demonstrou apoio ao time mesmo após os resultados negativos. Em ambos os estádios, os cânticos foram intensificados como forma de incentivo e confiança na virada na Libertadores.

Inter e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), novamente no Beira-Rio, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Para avançar às quartas, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer empate classifica o Rubro-Negro.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Data definida pelo ministro do Supremo Cristiano Zanin impede que vista adie caso de Bolsonaro para 2026
Roger Machado explica uso de reservas e projeta virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores
https://www.osul.com.br/protesto-no-beira-rio-jogadores-do-inter-sao-cercados-apos-a-derrota-para-o-flamengo-no-brasileirao/ Protesto no Beira-Rio: jogadores do Inter são cercados após a derrota para o Flamengo no Brasileirão 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Prova de vida já foi feita por 90% dos beneficiários do INSS
Inter Há 15 anos, o Inter conquistava o bicampeonato da América e pintava o continente de vermelho
Grêmio Torcedores se revoltam com arbitragem em Atlético-MG x Grêmio no Campeonato Brasileiro
Mundo “Não é o fim do caminho”: Os Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia, diz Trump
Rio Grande do Sul Governo gaúcho certifica 415 municípios que atingiram metas de vacinação em 2024
Política Às vésperas de enviar projeto sobre big techs, Lula diz que as redes sociais “não devem ser terra sem lei”
Porto Alegre Luis Fernando Verissimo permanece internado em estado grave em Porto Alegre
Grêmio Mano Menezes respira aliviado após a vitória do Grêmio e desabafa sobre críticas e pressão no Brasileirão
Inter Roger Machado explica uso de reservas e projeta virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores
Política Data definida pelo ministro do Supremo Cristiano Zanin impede que vista adie caso de Bolsonaro para 2026
Pode te interessar

Inter Há 15 anos, o Inter conquistava o bicampeonato da América e pintava o continente de vermelho

Inter Roger Machado explica uso de reservas e projeta virada do Inter contra o Flamengo na Libertadores

Inter No Beira-Rio, Inter perde por 3 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Flamengo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro