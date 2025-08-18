Segunda-feira, 18 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025
Alan Rodríguez foi o único aplaudido no protesto após a derrotaFoto: Ricardo Duarte/Internacional
Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite deste domingo (17), pelo Brasileirão, um grupo de cerca de 20 torcedores do Inter realizou um protesto no estacionamento do Beira-Rio, em Porto Alegre. Os jogadores foram cercados enquanto deixavam o estádio, e alguns tiveram seus carros bloqueados e foram pressionados pelos manifestantes..
O ato ocorreu na passarela que conecta o vestiário ao estacionamento, por onde os atletas costumam sair de carro. Os torcedores cobraram o elenco pelas derrotas consecutivas para o Flamengo — uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela ida das oitavas de final da Libertadores, na última quarta-feira (13).
Apesar do clima tenso, o uruguaio Alan Rodríguez, recém-contratado, foi o único poupado. O meio campista, camisa 14, chegou a ser aplaudido pelos torcedores.
Em determinado momento, os torcedores cercaram os veículos dos jogadores. Mesmo nomes como Sergio Rochet e Bernabei, que vinham sendo destaques recentes, foram alvo de críticas. Rochet foi cobrado por não ter atuado na partida, enquanto Bernabei foi questionado por falhas na marcação.
O protesto contrastou com o clima nas arquibancadas do Beira-Rio e do Maracanã, onde a torcida demonstrou apoio ao time mesmo após os resultados negativos. Em ambos os estádios, os cânticos foram intensificados como forma de incentivo e confiança na virada na Libertadores.
Inter e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), novamente no Beira-Rio, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Para avançar às quartas, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer empate classifica o Rubro-Negro.