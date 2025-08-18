Inter Protesto no Beira-Rio: jogadores do Inter são cercados após a derrota para o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Alan Rodríguez foi o único aplaudido no protesto após a derrota Foto: Ricardo Duarte/Internacional Alan Rodríguez foi o único aplaudido no protesto colorado após a derrota. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, na noite deste domingo (17), pelo Brasileirão, um grupo de cerca de 20 torcedores do Inter realizou um protesto no estacionamento do Beira-Rio, em Porto Alegre. Os jogadores foram cercados enquanto deixavam o estádio, e alguns tiveram seus carros bloqueados e foram pressionados pelos manifestantes..

O ato ocorreu na passarela que conecta o vestiário ao estacionamento, por onde os atletas costumam sair de carro. Os torcedores cobraram o elenco pelas derrotas consecutivas para o Flamengo — uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela ida das oitavas de final da Libertadores, na última quarta-feira (13).

Apesar do clima tenso, o uruguaio Alan Rodríguez, recém-contratado, foi o único poupado. O meio campista, camisa 14, chegou a ser aplaudido pelos torcedores.

Em determinado momento, os torcedores cercaram os veículos dos jogadores. Mesmo nomes como Sergio Rochet e Bernabei, que vinham sendo destaques recentes, foram alvo de críticas. Rochet foi cobrado por não ter atuado na partida, enquanto Bernabei foi questionado por falhas na marcação.

O protesto contrastou com o clima nas arquibancadas do Beira-Rio e do Maracanã, onde a torcida demonstrou apoio ao time mesmo após os resultados negativos. Em ambos os estádios, os cânticos foram intensificados como forma de incentivo e confiança na virada na Libertadores.

Inter e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), novamente no Beira-Rio, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Para avançar às quartas, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer empate classifica o Rubro-Negro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/protesto-no-beira-rio-jogadores-do-inter-sao-cercados-apos-a-derrota-para-o-flamengo-no-brasileirao/

Protesto no Beira-Rio: jogadores do Inter são cercados após a derrota para o Flamengo no Brasileirão

2025-08-18