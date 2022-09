Inter Mano Menezes, técnico do Inter, fecha treino e ajusta últimos detalhes para encarar o Cuiabá

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Time deve ter apenas uma alteração Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter, Mano Menezes, ajustou os últimos detalhes para o jogo deste sábado (10), contra o Cuiabá (MT), em treino fechado na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A equipe terá apenas uma alteração no meio-campo.

O comandante Colorado preparou a equipe para encarar o esquema do Cuiabá, que se defende em linha de cinco jogadores. Sem De Pena, suspenso pelos três amarelos, a aposta será em Alan Patrick, que terá o papel de organizar o time.

Provável Inter

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

O Inter se apega ao fator Beira-Rio em busca de mais uma vitória. Nos últimos jogos pelo Brasileirão, em Porto Alegre, três jogos com goleadas: 4 a 0 no Juventude, 3 a 0 em Fluminense e Atlético-MG, com 10 gols marcados e nenhum sofrido.

