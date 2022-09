Porto Alegre Semana destaca protagonismo das pessoas com deficiências em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Projeto das professoras Vera Konrad (E) e Fernanda Muller,, que trabalham com 50 crianças na SIR, foi destacado pela diretora Soraia Marques (C). (Divulgação / SMED / PMPA) Foto: Divulgação / SMED / PMPA Projeto das professoras Vera Konrad (E) e Fernanda Muller,, que trabalham com 50 crianças na SIR, foi destacado pela diretora Soraia Marques (C). (Divulgação / SMED / PMPA) Foto: Divulgação / SMED / PMPA

Observar e descobrir as formas geométricas de uma forma diferente: por meio de fotografias de objetos e paisagens do dia a dia. Esta foi a atividade dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Neusa Goulart Brizola, no bairro Cavalhada, na tarde desta quinta-feira (08). Eles tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do fotógrafo João Vicente, um artista com síndrome de down.

João Vicente começou a expor em 2013 e foi um dos convidados da 1ª Semana de Inclusão, idealizada pelas professoras da Sala de Recursos e Inclusão (SIR), Vera Konrad e Fernanda Muller. A programação também conta com a participação de esportistas, escritores e atores com diferentes tipos de necessidades especiais.

A professora Vera Konrad explicou que a ação foi planejada no início do ano letivo para valorizar as potencialidades dos estudantes e conscientizar a população sobre a importância de viver com as diferenças. “A programação da 1ª Semana de Inclusão foi pensada para ser a mais diversificada possível. Precisamos acreditar e mostrar que todos têm potencialidades e podem fazer o que desejarem”.

O projeto das professoras Vera e Fernanda, que trabalham com 50 crianças na SIR, foi muito bem recebido pela direção da escola que atende 470 alunos. “O respeito e o conhecimento sobre as necessidades especiais se constrói diariamente. A demanda é crescente, precisamos saber lidar com todas as diferenças”, comentou a diretora Soraia Marques.

