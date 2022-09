Inter Mano Menezes, técnico do Inter, renova seu contrato até 2023

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Mano renova seu contrato até 2023 com o clube gaúcho Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na tarde desta sexta-feira (09), em publicação nas redes sociais, o Inter confirmou a renovação de contrato com o técnico Mano Menezes. O treinador, que chegou durante a temporada de 2022, renovou até dezembro de 2023.

O comandante colorado assumiu o time após a demissão do então treinador uruguaio Alexander Medina. Mano está no Colorado desde abril e logo no início emendou uma sequência invicta de 14 jogos. Em mais de 30 partidas sob seu comando, o Inter tem apenas quatro derrotas e está na disputa pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, com um dos melhores ataques.

O currículo de Mano Menezes conta com passagens por Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia e Cruzeiro e Seleção Brasileira. Mas ele também passou pelas categorias de base do Inter no início dos anos 2000.

O técnico gaúcho ostenta três títulos da Copa do Brasil, dois Gauchões, dois Mineiros, um Paulistão e duas Séries B, além da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

