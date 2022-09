Mundo Morte da rainha traz mudanças ao hino britânico e às cédulas de libra esterlina

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Notas passarão a levar a imagem do rei Charles III. Fotografia será escolhida e aprovada pelo Palácio de Buckingham. Foto: Divulgação Notas passarão a levar a imagem do rei Charles III. Fotografia será escolhida e aprovada pelo Palácio de Buckingham. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, símbolos do Reino Unido também precisarão ser modificados. Dois dos mais marcantes destes são o hino e as cédulas de libra esterlina.

“God Save the King”

O hino oficial do Reino Unido já foi cantado pela primeira vez após passar por alterações em sua letra. O evento ocorreu nesta sexta-feira (09) na Catedral St. Paul, em Londres, no final do serviço memorial para a rainha.

A letra de “God Save the Queen” permaneceu a mesma na essência, mas as menções à “rainha” foram substituídas por “rei”, além de “ela” e “dela”, trocadas por “ele” e “dele” Como exemplo, “God Save the Queen” (“Deus Salve a Rainha”) mudou para “God Save the King” (“Deus Salve o Rei”).

Dinheiro

Durante o longo reinado de Elizabeth II, muitos dos símbolos britânicos passaram a levar seu rosto, brasão e iniciais. Uma das principais é a moeda corrente, a libra esterlina. Com a morte da rainha, as novas notas passarão a levar a imagem do rei Charles III. Fotografia será escolhida e aprovada pelo Palácio de Buckingham, ainda sem prazo definido.

Segundo o jornal “The Guardian”, há cerca de 4,5 bilhões de cédulas em circulação com o rosto da rainha, no valor combinado de 80 bilhões de libras. Isso significa que levará cerca de dois anos para que toda a substituição seja concluída.

“Quando a rainha subiu ao trono em 1952, o monarca não aparecia nas notas. Isso mudou em 1960, quando o rosto de Elizabeth II começou a aparecer em notas de 1 libra em uma imagem criada pelo designer de notas Robert Austin”, diz o jornal.

No caso de moedas, é comum na Europa ter monarcas diferentes em circulação por bastante tempo, pois não é feito um recall para retirá-las do mercado.

Fora do Reino Unido

Além do dinheiro do Reino Unido, a rainha Elizabeth II aparece em algumas notas de US$ 20 no Canadá, em moedas na Nova Zelândia e em todas as moedas e notas emitidas pelo banco central do Caribe Oriental, além de outras partes da Commonwealth.

