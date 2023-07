Inter Técnico Mano Menezes vê a saída de Aránguiz como um dos motivos da queda de rendimento do Inter em partida contra o Palmeiras

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o treinador, o clube gaúcho segue perdendo o rendimento durante o segundo tempo Foto: Reprodução/Inter Segundo o treinador, o clube gaúcho segue perdendo o rendimento durante o segundo tempo (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico Mano Menezes admitiu novamente a queda de rendimento do Inter no segundo tempo do jogo. Desta vez contra o Palmeiras no empate em 0 a 0, o treinador viu como um dos motivos a saída do volante Aránguiz. O jogador deixou o campo no intervalo da partida com um desconforto no quadril.

O chileno foi titular pela primeira vez desde o seu retorno ao clube gaúcho. O treinador destacou a qualidade da construção de jogo, mas que acabou não tendo no segundo tempo. Campanharo entrou na vaga do volante e não manteve o nível do meio campo visto no primeiro tempo.

“Primeiro tempo muito bom, levando a circunstância do jogo. Vocês tem “cobrado” a produção da equipe. Segundo tempo já não conseguimos reproduzir provavelmente por dois motivos. Perdemos um jogador importante na construção, que vem dando a equipe aquilo que penso que precisamos para sair com qualidade como fizemos nos primeiro tempo”, disse Mano Menezes.

Outra ausência destacada por Mano Menezes foi a do meia Mauricio. O treinador optou por Carlos De Pena para fazer a mesma função, mas o uruguaio não tem a mesma característica do que o camisa 27, segundo o técnico.

“Ideal para a equipe é ter um meia mais ofensivo na função de Pena no primeiro tempo poderia dar duas coisas, consistência e liberdade para Aránguiz armar e tivesse chegada de homem de frente, mas óbvio que a equipe precisa nessa função um jogador com mais força ofensiva como Mauricio, que logo estará de volta”, destacou o comandante colorado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/mano-menezes-ve-saida-de-aranguiz-como-um-dos-motivos-da-queda-de-rendimento-do-inter-no-segundo-tempo/

Técnico Mano Menezes vê a saída de Aránguiz como um dos motivos da queda de rendimento do Inter em partida contra o Palmeiras

2023-07-17