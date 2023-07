Grêmio Copa do Brasil: Grêmio decide vaga na final contra o Flamengo no estádio Maracanã

17 de julho de 2023

Os jogos de ida terão como data referência o dia 26 de julho Foto: Divulgação/CBF Os jogos de ida serão terão como data referência o dia 26 de julho (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

Em sorteio realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta segunda-feira (17) foram definidos os mandos de campo dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio joga a primeira partida dentro da Arena, em Porto Alegre, contra o Flamengo. No jogo da volta decidirá a vaga no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã.

Os jogos de ida terão como data referência o dia 26 de julho. As partidas de volta devem acontecer na terceira semana do mês de agosto. A data de referência para os jogos será dia 16 do mesmo mês.

O clube gaúcho eliminou o Bahia nos pênaltis. Já o Flamengo venceu o Athletico-PR dentro e fora de casa. Além disso, é atual campeão da competição.

Além da taça

O campeão da Copa do Brasil 2023 além de levantar a taça leva em sua conta bancária um prêmio de R$ 70 milhões. O vice-campeão leva R$ 30 milhões. Para os semifinalistas, até o momento, rendeu R$ 9 milhões.

Veja os confrontos

Corinthians x São Paulo (ida)

Grêmio x Flamengo

São Paulo x Corinthians (volta)

Flamengo x Grêmio

