Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Casa do melhor jogador do mundo fica em um terreno com 864 metros quadrados. (Foto: Reprodução)

O jogador Karim Benzema foi eleito na segunda-feira (17) o melhor jogador do mundo e venceu a Bola de Ouro da revista Frace Football pela na temporada 2021/2022 no Real Madrid. O francês mora em uma verdadeira mansão na capital espanhola, em um terreno com 864 metros quadrados, de acordo com o site SportsBible, no bairro de Ciudalcampo.

São seis quartos no total, incluindo uma academia completa com diversos aparelhos de tecnologia avançada para ajudar o jogador a manter a sua forma física nos níveis mais elevados possíveis. Além disso, outros cômodos luxuosos que aparecem nas redes sociais de Benzema são a área externa, com uma piscina que tem uma vista para o vilarejo, o closet, cheio de produtos de grifes internacionais, e a garagem, onde ficam os carros de luxo do jogador.

Com toda essa ostentação, a casa de Benzema chama atenção na vizinhança, e já foi alvo de dois roubos, em ocasiões diferentes. A primeira vez foi em 2019, quando levaram cerca de 20 mil euros entre troféus, joias e dinheiro vivo, quando o jogador não estava em casa durante o jogo pela Copa do Rei. Já neste ano, um grupo de homens armados invadiu a casa e levou pertences do jogador.

Temporada perfeita

O prêmio de melhor jogador do mundo coroou a temporada perfeita de Karim Benzema. O atacante do Real Madrid venceu a disputa na cerimônia realizada no Teatro de Châtelet, em Paris. E mesmo com alguns fortes concorrentes, o francês há tempos era o grande favorito a receber a honraria.

Na temporada passada, Karim Benzema participou diretamente de 59 gols em 46 jogos pelo Real, com 44 bolas na rede e 15 assistências. Uma média de 0,96 G/J e 1,28 participações por jogo. Números extraordinários que fizeram o centroavante conquistar o prêmio com certa vantagem, já que nenhum outro atleta teve desempenho melhor em tantos critérios quanto ele.

Além disso, o camisa 9 venceu três títulos e em todos foi o grande protagonista. Comandado por Benzema, os merengues conquistaram o Campeonato Espanhol, a Champions League e a Supercopa da Espanha. O centroavante, claro, foi o artilheiro nas três disputas, com 27, 15 e dois gols, respectivamente.

O jogador de 34 anos também foi bastante decisivo no decorrer da temporada e quando a situação apertou, ele apareceu para resolver. Benzema anotou três gols na semifinal da Champions contra o Manchester City e o hat-trick da histórica virada no segundo tempo sobre o PSG, em Santiago Bernabéu, nas oitavas. Ainda marcou três vezes na vitória do Real Madrid sobre o então campeão Chelsea, em pleno Stamford Bridge, pelas quartas de final.

Outro fator que ajudou o francês a sair com o prêmio é a mudança de avaliação da France Football, já que até 2021, a revista levava em consideração apenas o ano corrido. Com isso, os jogadores do futebol europeu jogavam metade de duas temporadas e, a partir de agora, o critério é uma completa. O que pega o recorte das 46 partidas disputadas pelo centroavante em 2021/22.

Em agosto deste ano, Benzema ainda foi eleito o melhor jogador do ano pela UEFA. Prêmio entregue durante a cerimônia de sorteio dos grupos da Champions League, em Istambul, na Turquia. As informações são dos jornais Extra e O Globo.

