Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Segundo a mídia francesa, o principal motivo de Messi não defender o prêmio obtido em 2021 é a modificação do calendário. (Foto: Reprodução/Twitter)

O prêmio Bola de Ouro da revista France Football foi entregue nesta segunda-feira para o melhor jogador do mundo na temporada 2021/2022. O francês Karim Benzema venceu, mas a ausência de Lionel Messi entre os 30 indicados chamou ainda mais a atenção. Com isso, a organizadora do evento deu suas explicações sobre o caso.

Segundo a mídia francesa, o principal motivo de Messi não defender o prêmio obtido em 2021 é a modificação do calendário. Já que até a última edição, a Bola de Ouro era concedida com base no ano civil (janeiro-dezembro), mas a partir da edição de 2022 será por temporada (agosto-junho).

Além disso, a partir deste ano, o desempenho coletivo do clube passou a ser o critério número dois para montar a lista de 30 jogadores. E nesse caso, o PSG de Messi parou nas oitavas de final da Champions League e foi eliminado na mesma fase na Copa da França.

O craque argentino também teve uma temporada atípica. Desde que desembarcou em Paris, Messi, além dos nove gols, realizou 13 assistências. Ao todo, participou diretamente de 22 gols – sua pior marca desde 2006/07, quando tinha 19 anos.

Lionel Messi é o maior vencedor do prêmio com sete conquistas e figura carimbada entre os candidatos desde 2005. O argentino venceu a Bola de Ouro nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021 e lidera o ranking com dois troféus a mais que Cristiano Ronaldo.

Primeira Bola de Ouro

Karim Benzema conquistou a primeira Bola de Ouro de sua carreira. Nesta segunda-feira, o francês ficou na primeira colocação do prêmio realizado pela revista France Football após faturar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O senegalês Sadio Mané, que defendeu o Liverpool, ficou em segundo lugar e o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, fechou o pódio. A lista aponta, segundo o portal, os melhores 30 jogadores do mundo e considera o desempenho na temporada passada (2021/22).

O prêmio foi anunciado e entregue por Zinedine Zidane, ídolo do futebol francês que, inclusive, já treinou Benzema durante seu período como treinador do Real Madrid – aonde também se colocou como um dos maiores da história enquanto jogador. Juntos, eles conquistaram três títulos consecutivos da Liga dos Campeões.

A lista teve outros resultados que chamam a atenção. O português Cristiano Ronaldo teve sua pior colocação desde 2005.

Thibaut Courtois, do Real Madrid, ficou em 7º lugar, o melhor goleiro da lista. O belga faturou, também, o Prêmio Lev Yashin, que premia o melhor goleiro da temporada. As informações são do jornal O Globo e da Gazeta Esportiva.

