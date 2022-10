Futebol Bola de Ouro 2022: Espanhola Alexia Putellas é bicampeã do prêmio feminino no futebol internacional

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Alexia Putellas é a maior vencedora da história troféu, criado em 2018, sendo a única com duas vitórias. (Foto: Reprodução/Twitter)

A espanhola Alexia Putellas faturou o bicampeonato no prêmio feminino da Bola de Ouro. A jogadora do Barcelona, vencedora em 2021, superou a concorrência de nomes como a inglesa Beth Mead e a australiana Sam Kerr. Ela, assim, se torna a maior vencedora da história troféu, criado em 2018, sendo a única com duas vitórias.

“Um ano atrás, quando conseguimos o primeiro prêmio, me propus a melhorar para estar a serviço da equipe. E ter essa recompensa é algo que me orgulha muito. Sem minhas companheiras, isso não seria possível”, disse Putellas no discurso na cerimônia.

A edição deste ano foi a quarta desde que a France Football começou a premiar também o futebol feminino. A norueguesa Ada Hegerberg foi a primeira vencedora, em 2018, seguida da norte-americana Megan Rapinoe, em 2019. Não houve cerimônia da Bola de Ouro em 2020, e ano passado Putellas levou o prêmio.

Alexia, de 28 anos, terminou a última temporada com números ainda melhores do que em 2020/21: 42 gols e 22 assistências em 54 jogos, contando Barcelona e seleção espanhola (contra 28 gols em 51 jogos, com 21 assistências quando ganhou a Bola de Ouro). A temporada da espanhola, no entanto, ficou incompleta na reta final: o Barcelona perdeu para o Lyon a decisão da Champions League, e Alexia acabou sofrendo ruptura de ligamento no joelho em junho, na preparação para a Eurocopa.

Concorrentes

Entre as concorrentes do Top 5 estavam Beth Mead, autora do gol do título europeu, a companheira de Barcelona Aitana Bonmati, a australiana Sam Kerr, do Chelsea, e Lena Orberdorf, do Wolfsburg.

Apesar de não ter participado da Euro feminina após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Putellas foi favorecida pela mudança nas regras da France Football, que organiza o prêmio Bola de Ouro. Neste ano, a premiação passou a contar os feitos da temporada completa de 2021/2022, iniciada em agosto e encerrada em julho. Até então, o ano inteiro era levado em consideração.

Assim, os números de Putellas na última temporada não foram totalmente ofuscados pelo título inglês. Em 2021, a atacante catalã havia levado a Bola de Ouro — e o Fifa The Best —por causa do título da Champions pelo Barcelona. As atuações na última edição da competição e mais uma final foram suficientes para mantê-la como a melhor do mundo — e da Europa, prêmio que recebeu há pouco tempo da Uefa.

O Barcelona não conseguiu o bicampeonato europeu. Porém, Putellas foi um dos destaques da competição e fez o gol do time espanhol na final vencida pelo Lyon por 3 a 1. Ela foi artilheira do torneio europeu com 11 gols e eleita a melhor jogadora da Champions.

Na temporada avaliada, Putellas marcou 34 gols e deu 21 assistências em 43 jogos. Mead, do Arsenal, marcou 33 gols, sendo seis deles na Euro, e deu 27 assistências em 58 jogos.

“Estou muito feliz, muito feliz. Quando conseguimos vencer o primeiro, decidi melhorar este ano para me colocar a serviço da equipe”, disse Putellas, após receber o troféu das mãos do ex-jogador ucraniano Andrei Shevchenko, vencedor do troféu em 2004. As informações são do site GE e do jornal O Globo.

