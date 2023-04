Esporte Mansão e carro de luxo: veja o estilo de vida dos jogadores investigados por manipulação de partidas

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Vitor Ramos é conhecido por postar fotos de suas casas. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) iniciou na terça-feira (18) a Operação Penalidade Máxima II, que investiga manipulação de resultados de jogos de futebol. A suspeita é de que o grupo criminoso tenha atuado em partidas da Série A do Brasileiro e esse esquema poderia ter movimentado quase R$ 1 milhão – isso porque, de acordo com a investigação, nove atletas estão envolvidos e eles recebiam de R$ 50 mil a R$ 100 mil para cumprirem determinadas ações durante o jogo, como tomar um cartão ou cometer um pênalti. Nas redes sociais, alguns deles esbanjam um estilo de vida de luxo.

Um dos investigados, o zagueiro Victor Ramos, da Chapecoense, é tão conhecido pelo que faz em campo quanto por sua vida fora dos gramados. O atleta tem fama de galã, já namorou a ex-Panicat Nicole Bahls, já teve fama de “Rei da Balada” e é filho do ex-prefeito do município de Rodelas, situado no interior da Bahia.

Victor mora em uma mansão no condomínio Alphaville, em Salvador. No fundo da piscina do imóvel de luxo, com azulejos, estão as iniciais do jogador e o número da camisa pelo qual atua em campo: VR3. Em setembro de 2021, o jogador compartilhou um clique dentro de um jatinho executivo, ostentando um relógio dourado no pulso, enquanto viajava para a Península de Maraú, também na Bahia. Ele também já posou em uma piscina de borda infinita à beira-mar na sua cidade-natal, Salvador.

Gabriel Tota, ex-Juventude e atualmente no Ypiranga-RS, e Kevin Lomónaco, do Bragantino, outros dois investigados no esquema de manipulação de resultados de jogos, também já ostentaram artigos de luxo nas redes. Em novembro de 2022, Tota posou ao lado de um carro Chevrolet Cruze, que custa a partir de R$ 148,6 mil.

Na legenda, ele comemorava a compra do carro com um versículo bíblico: “Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3”.

Em julho do mesmo ano, o argentino Lomónaco posou no quintal de uma mansão, na frente de uma piscina. Na legenda, o jogador colocou os símbolos de uma casa e de um coração com uma flecha. Na localização, ele colocou: “Brasil”. Ele joga no Bragantino desde abril do ano passado.

