Celebridades Manu Gavassi afasta rumores de rivalidade com Anitta: “Acho ela uma gênia”

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

"Eu adoro a Anitta", disse Manu Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi)

Manu Gavassi colocou fim a rumores de qualquer atrito com Anitta durante uma entrevista com a revista “Forbes”. Durante o confinamento da paulista no “BBB”, da TV Globo, a cantora participou de mutirões para que ela fosse eliminada, fazendo alguns fãs indicarem uma suposta rivalidade.

Nesta sexta-feira (15), o mediador da publicação indicou para a ex-BBB havia conseguido deixar mais internautas conectados do que a voz de “Vai Malandra” quando participou de bate-papo parecido. “Você deu mais audiência que a Anitta”, disse Alexandre Mercki. Manu, então, assegurou: “Não que isso seja uma competição. Aliás, eu adoro a Anitta”.

A terceira colocada do reality global, vencido pela médica Thelma Assis, ainda completou: “Acho ela uma gênia do marketing, e sei que tudo o que construiu é mérito dela. Admiro muito ela”.

Na conversa, o entrevistador ainda contou que Anitta havia sido alvo de comentários misóginos de internautas quando participou da situação. “Acho um absurdo ter esse tipo de comentário, porque ela chegou em lugares que ninguém chegou no Brasil”, defendeu Manu, alvo de memes divertidos na web por conta de suas expressões desde os primeiros dias no “BBB”.

