Giovanna Ewbank é dona de um closet poderoso e decidiu abrir mão de alguns itens dele para um bazar beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para instituições que atuam no combate ao coronavírus, pandemia que já causou mais de 14 mil mortes no Brasil.

Serão mais de 500 peças, entre roupas, calçados e acessórios. “Eu e Bruno [Gagliasso, marido da loira] nos desapegamos de muitas coisas. Sabe aquela sensação de que a gente pode fazer mais? A gente tem se sentido assim, por mais que já estejamos em várias frentes, pensamos no que mais podíamos fazer”, explicou a artista, grávida de Zyan, nome escolhido para terceiro filho do casal.

As vendas acontecem no site da marca infantil de Giovanna, “I Am” e incluem itens de Títi, de 6 anos, e Bless, de 5, herdeiros do casal, e também de amigos próximos da família. “Aproveitei esse tempo em casa e tiramos tudo do armário. Chamamos alguns amigos para reforçar esse time como a Fernanda Paes Leme e até a minha mãe e as crianças entraram nessa com a gente”, indicou a youtuber.

Entre os itens disponíveis para venda, estão biquínis da filha mais velha do casal. Dona de looks de praia coloridos, a menina “doou” dois conjuntos cheios de estilo, disponíveis por R$ 50 cada.

Há ainda itens de marcas internacionais, como a esportiva Adidas, e até mesmo uma lingerie marsala nova, à venda por R$ 136. Os valores de todos os itens irão variar entre R$ 10 e R$ 150 e todos os preparativos nos bastidores respeitam as indicações de segurança indicadas pelas autoridades de saúde.

