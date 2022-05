Política Manuela D’Ávila afirma que não concorrerá a nenhum cargo nas eleições deste ano

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A comunista era apontada como possível candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul Foto: Juliana Marques/Divulgação A comunista era apontada como possível candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul. (Foto: Juliana Marques/Divulgação) Foto: Juliana Marques/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) afirmou, neste sábado (28), que não concorrerá a nenhum cargo nas eleições deste ano. A comunista era apontada como possível candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

“Há dois anos, tenho dito que não tenho pretensão de concorrer a nenhum cargo eletivo em 2022. Não desisti de nenhuma disputa, portanto, pelo simples fato de que nunca afirmei que estaria nela”, disse Manuela nas redes sociais.

“Diante da importância dessa eleição, meus companheiros dirigentes políticos dos partidos que apoiam Lula no RS sabem que trabalhei muito por um palanque unitário que nos envolvesse todos, sobretudo os três candidatos ao governo do Estado, fortalecendo nossa chapa. Sempre estive à disposição para construirmos esse palanque unitário que, infelizmente, não se materializou. Sou militante política muito antes de ter mandato e continuei sendo depois deles. Afinal, não são os mandatos que me fizeram militante: são nossas causas, nossos sonhos de justiça e liberdade. E é isso que fará com que eu esteja na luta, junto com cada um e cada uma de vocês para que derrotemos o Bolsonarismo lá e aqui. Sei que venceremos!”, prosseguiu a comunista.

Nas eleições de 2020, Manuela disputou a prefeitura de Porto Alegre. Ela foi derrotada no segundo turno por Sebastião Melo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política