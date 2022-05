Porto Alegre Psiquiatras abordam o tema “violência infantil” no bairro Restinga, em Porto Alegre

28 de maio de 2022

O encontro foi promovido pelo Grupo Marias e pelo Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato Foto: Divulgação

O Grupo Marias e o CIJ (Centro Infanto Juvenil) Monteiro Lobato receberam no bairro Restinga, em Porto Alegre, representantes do Departamento de Psiquiatria Comunitária da APRS (Associação de Psiquiatras do Rio Grande do Sul) para abordar o tema “violência infantil”.

Na ocasião, o psiquiatra infantil Bruno Raffa e a psiquiatra forense Vivian Peres Day proporcionaram as reflexões sobre o conceito da palavra violência com a comunidade, reconhecendo sentidos e dialogando sobre o que fazer diante de casos em que o sistema governamental não consegue atender as vítimas. Segundo eles, essas inquietações nos ajudam a refletir sobre qual o nosso papel diante da sociedade.

Também participaram do evento, realizado na última quarta-feira (25), os coordenadores do Departamento de Psiquiatria Comunitária da APRS , Andreia Sandri e Leonardo Rubin, a professora Rosana Kasper, do Grupo Marias, e a irmã Simoni Deõn, do CIJ Monteiro Lobato.

Criado em janeiro de 2021, o Grupo Marias atende mulheres chefes de família em situação de vulnerabilidade na Restinga, visando a inclusão social e o empoderamento feminino, por meio de oficinas de alfabetização e de artesanato, entre outras atividades.

O CIJ Monteiro Lobato é uma instituição não-governamental que atende crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola na Capital.

