Porto Alegre Manutenção de tampas de ferro segue na avenida Zaida Jarros, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Reparos são feitos para nivelar as tampas ao asfalto e acabar com buracos Foto: DMAE/PMPA Reparos são feitos para nivelar as tampas ao asfalto e acabar com buracos Foto: DMAE/PMPA Foto: DMAE/PMPA

Na madrugada dessa quinta-feira (20) o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou o nivelamento das tampas de ferro na avenida Zaida Jarros, na entrada de Porto Alegre, no sentido Interior-Capital.

Até a madrugada de sábado (22) seis tampas receberão a manutenção, que tem como objetivo nivelar esses equipamentos com o asfalto de ruas e avenidas, para acabar com os buracos gerados pelo desnível e garantir mais segurança no trânsito.

Na próxima semana, o trabalho segue na região do Centro. A manutenção compreende o nivelamento ou substituição das tampas de ferro fundido do diâmetro de 600 milímetros. Desde 1º de fevereiro, quando começaram os serviços, já foram recuperadas 22 estruturas na área central da cidade. As tampas cobrem os poços de acesso aos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial.

