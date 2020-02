Mundo Parlamento de Portugal aprova despenalização da eutanásia

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Outros países da Europa, como Holanda, Luxemburgo e Bélgica legalizaram a prática Foto: Reprodução

O Parlamento de Portugal aprovou nesta quinta-feira (20) cinco projetos de lei que despenalizam a eutanásia no país. Os textos têm diferenças pontuais sobre como a morte assistiva pode ocorrer e ainda dependem de sanção do Executivo, mas todos na prática descriminalizam o suicídio assistido.

Todos os projetos aprovados autorizam a chamada eutanásia ativa – ou seja, quando um funcionário de saúde aplica substâncias para abreviar a vida do paciente, diferentemente de apenas interromper os tratamentos. São poucos os países que autorizam esse tipo de prática, como Holanda, Luxemburgo e Bélgica.

Para entrar em vigor, os textos precisam de assinatura do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que, apesar de não chefiar o governo, pode vetar a proposta. Porém, mesmo se fizer isso, o Parlamento pode derrubar o veto.

Em maio de 2018, o Parlamento português rejeitou vários textos sobre o tema, por uma pequena maioria de cinco votos. Desde então, o Partido Socialista (PS) ganhou peso nas eleições legislativas de outubro passado, o que teria de se refletir em um resultado da votação a favor da eutanásia.

Grupos contrários à eutanásia se manifestaram do lado de fora do Parlamento em Lisboa. Com apoio da Igreja Católica, partidos mais conservadores de Portugal pediam que o tema fosse colocado em um referendo – assim como ocorreu com a descriminalização do aborto.

