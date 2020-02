Porto Alegre Porto Alegre começa receber novas placas de rua a partir de maio

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Investimento estimado no serviço é de R$ 9,4 milhões. Foto: Alex Rocha/PMPA Investimento estimado no serviço é de R$ 9,4 milhões. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A instalação das primeiras entre 82.478 novas placas que identificarão as ruas de Porto Alegre deve ocorrer em maio. O compromisso é resultado de contrato assinado na tarde desta quinta-feira (20), no Salão Nobre do Paço Municipal, pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e o Grupo Imobi, vencedor da concessão de toponímicos da capital gaúcha pelos próximos 20 anos. Os serviços devem gerar, imediatamente, cerca de 75 empregos entre diretos e indiretos.

Na avaliação do prefeito, a segurança jurídica oferecida a investidores nos ritos de concessão e desestatização promovidos por Porto Alegre são um símbolo de um novo conceito de cidade.

“A lisura dos processos atrai o interesse de grandes multinacionais do mercado e também dá oportunidade para que empresas locais participem, desmistificando qualquer tipo de privilégio a quem quer que seja. Com isso, somos a primeira cidade do Brasil a concluir uma concessão de instalação, manutenção e gestão de placas de rua”, destacou.

“Precisamos dar segurança jurídica e econômica àqueles que fazem investimentos na cidade, e a Imobi vem compor importante parte de um conceito de uma cidade mais bonita e mais bem preparada para solucionar problemas históricos. A empresa ganha, junto com o contrato, uma oportunidade de negócios e uma grande responsabilidade com um milhão e meio de porto-alegrenses”, afirmou o prefeito.

Em seu discurso, o sócio fundador do Grupo Imobi, Daniel Costa, frisou que a instalação das placas começa em maio em todas as esquinas de Porto Alegre. “Também temos pressa para ver nossa cidade mais bonita. É a nossa grande oportunidade de empreender, gerar empregos e fazer a diferença no ecossistema de negócios onde estamos”, disse Costa.

As 82,4 mil placas serão divididas em 41.239 conjuntos toponímicos, dos quais 36.827 utilizarão a estrutura de casas e postes e 4.412 terão estruturas próprias, nas quais a empresa poderá fazer a exploração publicitária como forma de contrapartida.

“Esse produto é democrático: podemos trabalhar com grandes anunciantes, mas também possibilita que milhares de pequenas empresas divulguem seus negócios. E como consequência disso, estamos ajudando a economia da cidade, ajudando as empresas a gerarem receita através da publicidade, que gerarão mais empregos. Estamos preparados, felizes e com a certeza do trabalho incrível que vai ser feito”, garantiu Costa.

Segundo ele, a empresa vai entregar à prefeitura, nos próximos dias, um planejamento executivo detalhado de todas as fases das instalações.

O Grupo Imobi venceu a licitação ao apresentar uma proposta comercial de R$ 18 milhões. O valor é mais do que o dobro dos R$ 8,9 milhões previstos no edital e segue o exemplo da concessão de relógios, promovendo maior ingresso de recursos aos cofres da prefeitura. Para o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, um dos diferenciais do processo licitatório foi a capacidade de consagrar empresas com condições de empreender serviços à população de Porto Alegre – nesse caso, uma empresa de casa, de Porto Alegre.

“O mais importante é que os serviços tenham uma qualidade garantida ao longo de 20 anos de concessão e que a exploração de receita dessa publicidade se reverta em serviços à população”, esclareceu.

O contrato será gerido e fiscalizado pela Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana). O secretário Marcelo Gazen afirmou que as instalações devem durar em torno de 36 meses. “É importante ressaltar que este é um projeto dentro de um conceito de vanguarda, de conceder e desestatizar, e que as placas mudam a cara de Porto Alegre. Oferece uma cidade mais organizada para o turismo, com um investimento 100% privado. Estou muito emocionado por participar de uma gestão de governo que está resolvendo problemas históricos da cidade”, diz.

Também compareceram ao ato de assinatura os secretários municipais Orestes de Andrade Júnior (Comunicação); Nelcir Tessaro (adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) e Leandro Balardin (adjunto Desenvolvimento Econômico); e a procuradora-geral adjunta Luciane Timmers; e os sócios do grupo Imobi Ricardo Silveira, Cássio Mensch, Rodrigo Rorato, Eduardo Rorato e Fernando Dias, juntamente com equipe de colaboradores da empresa.

Sobre as placas

Segundo o diretor técnico do projeto, Randolpho Fonseca, a empresa deverá instalar placas de forma concomitante em áreas mais centrais e afastadas. O investimento estimado nesse serviço é de R$ 9,4 milhões.

O modelo das placas será bem semelhante ao que existe hoje. Todas as placas terão nome completo, uma breve descrição da origem do nome da via, além do número do código de endereçamento postal e numeração da quadra. Os conjuntos com estruturas próprias, os quais também terão a exploração de publicidade, ainda terão o nome de como a via é popularmente conhecida. Todas as placas deverão estar colocadas em até 36 meses.

