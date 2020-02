Rio Grande do Sul Viagem Segura de carnaval começa nesta sexta e segue até a quarta-feira de cinzas

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Nas 113 edições realizadas, entre 2011 e 2019, mais de 5,9 milhões de veículos foram fiscalizados, 84% da frota no RS. Foto: DetranRS/Divulgação Nas 113 edições realizadas, entre 2011 e 2019, mais de 5,9 milhões de veículos foram fiscalizados, 84% da frota no RS. (Foto: DetranRS/Divulgação) Foto: DetranRS/Divulgação

Entre a zero hora desta sexta-feira (21) e a meia-noite da quarta-feira de cinzas (26), PRF (Polícia Rodoviária Federal), BM (Brigada Militar), CRBM (Comando Rodoviário da BM), DetranRS e Polícia Civil estarão mobilizados para a 114ª Viagem Segura – edição de Carnaval.

A ação conjunta tem como principal objetivo preservar vidas. A fiscalização ocorre em ruas e rodovias do Estado e com a atuação da Escola Pública de Trânsito, que trabalha para conscientizar as pessoas quanto à responsabilidade de todos para um trânsito mais humano, propagando o conceito do movimento empatia.

A diretora institucional do DetranRS, Diza Gonzaga, afirma que o objetivo da Viagem Segura não é impedir que as pessoas se divirtam, mas sim que se divirtam com responsabilidade, para voltar em segurança para casa e só ter boas lembranças. “Não deixe a diversão acabar em cinzas. Neste carnaval, o enterro dos ossos deve ser apenas uma metáfora para o final da folia. Afinal, ano que vem tem mais.”

Balada Segura

Com foco no combate à alcoolemia ao volante, a Balada Segura estará atuando tanto nos municípios conveniados ao programa como no Litoral Norte, Sul e Costa Doce. Fiscalizar também é uma forma de educar e contribui para a sensibilização dos condutores de que misturar álcool e direção não só é uma conduta infracional, mas potencializa o risco para os acidentes no trânsito.

Ações da Escola Pública de Trânsito no Litoral

Tendo como norte a redução de acidentes por meio da educação, uma equipe da Escola Pública de Trânsito vai estar entre os dias 20 e 25 de fevereiro no Litoral Norte, para lembrar a importância de se preservar a vida.

Voltadas para os mais diversos públicos, vão ser realizadas atividades lúdicas na beira da praia com crianças e também famílias. Também haverá ações com bloquinhos de carnaval e em bares, com demonstrações do bafômetro, sempre reforçando a importância da empatia no trânsito.

Acidentes

Segundo levantamento realizado pelo DetranRS entre 2007 e 2019, nos 15 feriados ou datas festivas em que é realizada a Viagem Segura, a média apontada é de 6,33 mortes por dia. No período de carnaval, a média é um pouco mais baixa: 5,47 mortes/dia. Foram 427 vidas perdidas, o que representa dizer que uma pessoa perde a vida a cada quatro horas e 23 minutos nos seis dias de feriadão de carnaval dos últimos 13 anos.

Em 2019, foram 33 vítimas nos seis dias, considerando as que vêm a óbito até 30 dias pós-acidente. Avaliando a média geral da acidentalidade no período de Carnaval, a análise aponta que quase 59% das vítimas fatais foram de acidentes que ocorreram nas rodovias, contra 41% nas vias municipais.

Sobre a Viagem Segura

Com oito anos de atuação no RS, a Viagem Segura tem como principais parceiros PRF, BM, CRBM, DetranRS e Polícia Civil. Também colaboram órgãos de trânsito municipais (EPTC na capital), Antt, Dnit, Cetran-RS, Daer, EGR, Famurs, CCR-Via Sul, além de representantes da sociedade.

As suas 113 edições anteriores – entre 2011 e 2019 – somam mais de 5,9 milhões de veículos fiscalizados, o que corresponde a 84% da frota do RS, de 6.977.604.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário