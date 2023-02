Porto Alegre Manutenção na rede elétrica afeta abastecimento de água nas Zonas Leste e Norte no domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Retorno da água está previsto para o final da tarde ou na madrugada Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No domingo (12), ocorre um serviço programado pela CEEE Equatorial de manutenção para reforço na rede elétrica na avenida Manoel Elias. Por causa desta manutenção, as Ebat (Estações de Bombeamento de Água Tratada) Manoel Elias 1 e 2 serão desligadas a partir das 8h até as 13h.

A parada operacional afeta o abastecimento nos bairros Jardim Leopoldina, Mario Quintana, Morro Santana e parte dos bairros Jardim Carvalho, Jardim Itu, Jardim Sabará, Passo das Pedras e Rubem Berta.

A previsão do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) é para normalização do abastecimento de água até o final da tarde do domingo ou na madrugada, nas partes mais afastadas da rede.

Após a demora no retorno do abastecimento, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/manutencao-na-rede-eletrica-afeta-abastecimento-de-agua-nas-zonas-leste-e-norte-no-domingo-em-porto-alegre/

Manutenção na rede elétrica afeta abastecimento de água nas Zonas Leste e Norte no domingo em Porto Alegre