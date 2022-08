Leandro Mazzini Mão amiga

Por Leandro Mazzini | 17 de agosto de 2022

(Crédito: Izânio Façanha)

A Marinha do Brasil vai vender dois navios sucateados para reforçar o caixa, e anunciou em jornais nesta semana o edital de leilão. Mas o que ninguém sabe é a mão amiga da Força, há anos, para nações da África, em especial. Quando não vende, doa materiais e equipamentos. E recentemente, tem treinado oficiais da recém-criada Marinha da Namíbia.

Quem é o pai?

Passada a comemoração no domingo, chama a atenção o número de crianças registradas sem o nome paterno. Números dos Cartórios de Registro Civil do Paraná, para citar um Estado apenas, mostram que nos sete primeiros meses deste ano, 4.088 crianças foram registradas sem o nome do pai. Os dados ganham relevância quando se observa que 2022 registrou o menor número de nascimentos para o período desde 2016.

Show de mistério…

A pequena cidade de Conselheiro Pena (MG) está animada com sua exposição agropecuária após dois anos sem festa. Mas a prefeita Nádia Filomena, pelo visto no Diário Oficial, quer nem saber quem contrata para cantar. O contrato 72/2022 cita R$ 190 mil para a DVH Produções – sem detalhar o show. Já o contrato 67/2022 pagará R$ 125 mil para show da dupla João Neto & Frederico.

Recuperação na praça

O mercado ganha fôlego nas contas. As empresas inadimplentes no Brasil pagaram, em abril, 46,3% das dívidas, segundo o Indicador de Recuperação de Crédito das Empresas da Serasa Experian. Do total de débitos em atraso no setor de Utilities, 58,5% foram recuperados, seguido por Financeiras, com 54,8% de quitação no segmento

Homem da rachada

O ex-assessor do clã Bolsonaro Fabrício Queiroz espalha para contatos de whatsapp um banner online com sua foto sorridente, nas ruas do Rio, como candidato a deputado estadual e o slogan: o cidadão de bem terá voz na ALERJ. Será que algo mais?

Abate pantaneiro

O Comando da Aeronáutica e a Agência Nacional de Aviação Civil fecharam o heliponto do SESC no Posto de Proteção Ambiental Santa Maria, na cidade de Barão de Melgaço (MT). E daí? Era importante base operacional para fiscalização ambiental, usado pelo Corpo de Bombeiros e os militares quando necessário, no mais pantaneiro dos municípios do Estado…

