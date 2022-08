Leandro Mazzini Perigo online

Por Leandro Mazzini | 18 de agosto de 2022

(Crédito: Izânio Façanha)

O vício da nova geração da exibição das conquistas e agruras da vida – até em tempo real – na Era das redes sociais também tem seus benefícios. O departamento de inteligência e segurança do TikTok no Brasil foi alertado por internautas e agiu rápido junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro, e impediu que uma adolescente tirasse a própria vida, ingerindo comprimidos, enquanto transmitia um vídeo ao vivo na terça-feira, sozinha em casa. A segurança online do TikTok acionou de imediato a Agência Central de Inteligência da Polícia Civil. Agentes da 5ª DP localizou o endereço da menina na periferia da capital a tempo de familiares e vizinhos chamarem o SAMU para internação. Até o fechamento da Coluna não havia notícias do estado de saúde, mas evitou-se a morte. A Polícia lamenta não ter a mesma interface com outros sites de redes sociais que operam no Brasil.

Tudo combinado

Após travar por meses a tramitação do projeto de lei que libera bingos e cassinos, depois de aprovação na Câmara dos Deputados, o senador Davi Alcolumbre (UB-AP) vai liberar a proposta na pauta após a eleição. O plano do lobby dos jogos é aprovar no Senado até dezembro, antes do recesso parlamentar. O presidente Bolsonaro veta – não quer encrenca com evangélicos – mas o Congresso derruba em seguida. E segue o jogo.

Telmário revoltado

A eleição mal começou e já tem gente abandonando a chapa. O senador Telmário Mota (PROS-RR), que tenta a reeleição, foi surpreendido ontem por uma carta de Marcus Holanda renunciando à primeira suplência na chapa. O curioso é que Holanda assina como presidente nacional do PROS, e não o é – por decisão do STF. Telmário o chamou de tudo, menos pelo nome, em áudio que a reportagem recebeu.

Pescado podre

A Vigilância Agropecuária Internacional de Foz do Iguaçu (PR) evitou a entrada no brasil de 905 toneladas de alimentos de origem animal, impróprios para o consumo humano, no 1º semestre deste ano. São produtos da Argentina (765,5 T) e do Paraguai (140 T) e foram devolvidos por problemas documentais e contaminação por parasitas. Do total, 676,6 T eram de pescado congelado.

‘Venezueleiros’

Recenseadores do IBGE entrevistaram quase todas as 2 mil famílias que estavam nos abrigos da Operação Acolhida, em Boa Vista, Roraima. Nos primeiros dias de aplicação Censo 2022, que passará por todos os domicílios brasileiros, a equipe contemplou cerca de 1.800 residências temporárias de pessoas refugiadas e migrantes abrigadas.

Índice Boteco Rio

A economia volta a respirar no Rio de Janeiro – pelo menos no índice boteco. Pela primeira vez em 2022, os donos de bares e restaurantes da cidade registraram mais lucro do que prejuízo, no mês de julho. Segundo a pesquisa da Abrasel, 32% dos estabelecimentos tiveram lucro no período, contra 30% do mês anterior. O índice de casas que fecharam o mês no vermelho caiu de 35%, em junho, para 24%, em julho.

ESPLANADEIRA

# Jornalista Isabel Almeida comemora no sábado aniversário e novo projeto com colunista Marlene Galeazzi, no San Marco Hotel em Brasília.

# Jornalista João Caminoto lança site Curto News.

# Empreendedores de Paquetá criam projeto ‘Sextou, Paquetá!” com eventos para impulsionar o turismo na ilha da Baía da Guanabara.

# Tathiane Deândhela promove “PPG Experience 2022” e lança livro “Faça Sua Comunicação Enriquecer Você”.

# AX-80s lança “Eu Só Quero Você” nas plataformas e youtube.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira.

