Mara Maravilha: "A maternidade me faz mais feliz"

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Apresentadora, de 52 anos, é mãe de Benjamin, de 2 Foto: Arquivo Pessoal Apresentadora, de 52 anos, é mãe de Benjamin, de 2. (Foto: Arquivo Pessoal) Foto: Arquivo Pessoal

Mara Maravilha, 52 anos de idade, afirma que a maternidade é a sua maior realização. Após três anos na fila da adoção, a apresentadora e o noivo, Gabriel Torres, estão adaptados a uma nova rotina após a chegada de Benjamin à família.

O menino, que completará 3 anos no dia 6 de março, mesma data do aniversário de Mara –, é “lindo, simpático, muito inteligente, carinhoso, amoroso”, segundo ela, que não esconde a corujice.

De acordo com a apresentadora, ela tem o objetivo de levantar a bandeira da adoção a outras mulheres. “Quero empoderá-las, mostrar que vale a pena não desistir. Realmente, há burocracias, mas é um processo que precisa de etapas. Então, tem as entrevistas, a entrega de documentação… Existe a burocracia, mas a maternidade me faz mais feliz”, afirma em entrevista para Quem.

Ícone dos anos 1980 e 1990, quando trabalhava como apresentadora infantil, Mara lembra da época. “Tinha a Rainha [Xuxa], tinha a Fada [Angélica]… E eu era a Maravilha. A Mara porreta, a menina que veio da Bahia e em quem Silvio Santos decidiu apostar”, afirma ela, que afirma prestar aos conteúdos voltados às crianças na TV. “Há produtos de qualidade, mas, infelizmente, tem muita criança dançando funk de maneira supersexualizada.”

