Solange Frazão sobre a chegada dos 58 anos: "Achando maravilhosa a fase da maturidade"

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Musa fitness falou sobre cuidados com o corpo, saúde mental

Solange Frazão esta curtindo a maturidade que os 58 anos de vida, celebrados recentemente, trouxe para sua vida. A musa fitness conta que aprendeu a se cobrar menos.

“Estou achando maravilhosa a fase da maturidade. Hoje vejo a vida com outros olhos e outros prismas. É incrível o que a experiência nos trás. Me sinto muito mais leve, me cobro menos e dou valor a coisas que antigamente nunca dei. Tinha mais pressa e meu foco estava voltado para a educação dos meus filhos e meu trabalho. Hoje, aprendi a não olhar pra mim profundamente e priorizar outras coisas”, avalia ela, que celebrou o aniversário com os filhos e netos.

“Aprendi que o amor chega na hora certa e não adianta correr atrás dele. Aprendi que amigos verdadeiros são aqueles que estão ao seu lado na alegria e na tristeza. Aprendi que minha felicidade depende das minhas escolhas. Aprendi a cuidar não só do corpo, mas da mente principalmente. Me sinto mais forte, segura, corajosa, independente e dona de mim. Não me lembro de estar tão feliz e realizada quanto hoje.”

Essa fase mais leve não significa sem cuidados. Solange readaptou sua rotina fitness, a alimentação e tem feito reposição hormonal.

“O ponteiro do tempo muda algumas coisas. Os hormônios começam a desconsertar, o metabolismo começa a ficar preguiçoso e os planos foram alterados. Sempre fui saudável e pratiquei exercícios e tudo andava bem. Depois dos 53 quando, a menopausa chegou dando ar da graça, mesmo sendo saudável e praticante de exercícios, o corpo começa insistir em reservar mais gorduras e dificultar o ganho de massa magra. Então eu disse: ‘Ahhhh é guerra né?’. Comecei um novo planejamento de vida”, explica.

“Agora faço treinos de musculação com mais pesos sem contagem de repetições, até a falha. Bike e escada são meus aeróbios. Mais intensos no entanto em menos tempo. Na alimentação, cortei definitivamente o açúcar. Nunca, nunquinha… Nem um pedacinho mínimo no domingo. Estou zero açúcar. Amei o resultado! Bebo mais água também. Antes eram 2 litros e agora 3 litros dia. No mais tudo normal como sempre. Zero frituras e comida de verdade mais natural possível. Estou dormindo mais cedo e acordando mais cedo. Assim provocamos os bons hormônios e também comecei a reposição hormonal com ciclos do estrogênio bio idênticos inteiramente assistidos e controlados pelos médicos.”

