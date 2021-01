Variedades Em Nova York, Anitta entrou ainda mais poderosa em 2021

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Mesmo sem público, cantora participou do clássico show da Times Square que seguiu os protocolos de segurança. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta entrou ainda mais poderosa em 2021. A funkeira se apresentou na tradicional festa de Réveillon da Times Square, em Nova York. No show, mesmo sem público por conta das medidas de segurança contra o coronavírus, Anitta entoou os hits ‘Vai Malandra’, ‘Me Gusta’ e ‘Bola Rebola’.

Pelo Instagram, a carioca comemorou a oportunidade. “A primeira brasileira a se apresentar no maior Reveillon do mundo: Times Square em Nova York”, escreveu.

E a festa não foi boa só para quem assistiu. Na manhã dessa segunda-feira (4), a poderosa confessou que estava de ressaca, após beber muita tequila para encarar o frio do inverno de Nova York.

Nos vídeos, publicados no stories do Insagram, Anitta brincou dizendo que não voltaria a ingerir álcool. “Nunca mais vou beber. Nunca mais! Estou fazendo esses stories para ter certeza que eu não vou mais beber. Se eu tiver um drinque na minha mão amanhã ou qualquer outro dia, alguém me mate antes de eu começar (a beber)”, disse. “Estou arrependida”, completou.

Orgulho nacional

E, mesmo após as polêmicas após o lançamento de seu documentário na Netflix – onde aparece agindo de forma grosseira com membros da sua equipe –, Anitta segue cativando o público brasileiro. Não à toa, os fãs da cantora colocaram duas menções a ela entre os temas mais comentados do País na virada de ano. As hashtags #TimesSquare e #AnittBoaSorte entraram no Trending Topics do Twitter.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades